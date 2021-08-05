Brasil na semifinal do vôlei feminino é atração desta sexta (6); veja agenda

O vôlei feminino é uma grande esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e a grande campanha que nossas meninas vem fazendo deixa o torcedor ainda mais empolgado. Mais um capítulo dessa jornada será escrito nessa sexta-feira (6), contra a Coreia do Sul, a partir das 9h. E o Brasil ainda tem chances de medalhas em outras duas modalidades ao longo do dia. Para ninguém perder nada, A Gazeta traz a agenda completa de competições. Confira abaixo:
PENTATLO MODERNO
Individual - Feminino
- Natação: 2h30
- Esgrima (rodada bônus): 3h45
- Hipismo: 5h15
- FINAL / Tiro e corrida: 7h30
SALTOS ORNAMENTAIS
Plataforma 10m - Masculino, classificatórias
- 3h
ATLETISMO
Marcha atlética 20km - Feminino, FINAL
- 4h30
HIPISMO
Salto por equipes - Misto, classificatórias
- 7h
VÔLEI DE QUADRA
Brasil x Coreia do Sul - Feminino, semifinal
- 9h
GINÁSTICA RÍTMICA
Grupo geral - Feminino, classificatórias
- 22h