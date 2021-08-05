  • Início
  • Olimpíadas
  • Brasil na semifinal do vôlei feminino é atração desta sexta (6); veja agenda
Perto do fim

Brasil na semifinal do vôlei feminino é atração desta sexta (6); veja agenda

Brasileiras tentam vaga na final contra a Coreia do Sul às 9h; Brasil ainda tem finais no pentatlo moderno e na marcha atlética durante esta sexta-feira. Ainda tem capixaba estreando nos Jogos

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 20:02

Daniel Pasti

05 ago 2021 às 20:02
Brasil derrota Rússia
O Brasil passou às semifinais do vôlei e enfrentará a Coreia do Sul Crédito: Júlio César Guimarães/COB
O vôlei feminino é uma grande esperança de medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e a grande campanha que nossas meninas vem fazendo deixa o torcedor ainda mais empolgado. Mais um capítulo dessa jornada será escrito nessa sexta-feira (6), contra a Coreia do Sul, a partir das 9h. E o Brasil ainda tem chances de medalhas em outras duas modalidades ao longo do dia. Para ninguém perder nada, A Gazeta traz a agenda completa de competições. Confira abaixo:

PENTATLO MODERNO

Individual - Feminino
  • Natação: 2h30
  • Esgrima (rodada bônus): 3h45
  • Hipismo: 5h15
  • FINAL / Tiro e corrida: 7h30
Brasil disputará nesta sexta-feira (6) os saltos ornamentais Crédito: Miriam Jeske/COB

SALTOS ORNAMENTAIS

Plataforma 10m - Masculino, classificatórias
  • 3h

ATLETISMO

Marcha atlética 20km - Feminino, FINAL
  • 4h30
Brasil tem representantes no hipismo em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

HIPISMO

Salto por equipes - Misto, classificatórias
  • 7h
Vôlei feminino brasileiro avançou às semifinais em Tóquio Crédito: Júlio César Guimarães/COB

VÔLEI DE QUADRA

Brasil x Coreia do Sul - Feminino, semifinal
  • 9h
A ginasta capixaba Geovanna Santos está na equipe de ginástica rítmica do Brasil em Tóquio Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

GINÁSTICA RÍTMICA

Grupo geral - Feminino, classificatórias
  • 22h

