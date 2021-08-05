Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
Em busca do ouro

Bia Ferreira vence finlandesa e vai à final do boxe nos Jogos Olímpicos

Brasileira bateu Mira Potkonen por decisão unânime da arbitragem. A decisão da categoria até 60kg será neste domingo (8), às 2h (de Brasília)

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 02:59

Agência FolhaPress

Beatriz Ferreira está nas quartas de final do boxe em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega / COB
A baiana Beatriz Ferreira, 28, segue com um retrospecto praticamente impecável no boxe nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta quinta-feira (5), a brasileira venceu Mira Potkonen, 40, nas semifinais da categoria até 60 kg, por unanimidade. Assim, Bia avançou à final e ficará ou com a prata, ou com o ouro. A decisão da categoria até 60kg será neste domingo (8), às 2h (de Brasília). Até aqui na carreira, ela tem 31 pódios em 32 competições disputadas.
Bia Ferreira começou vencendo o primeiro round de todos os cinco juízes. No segundo, Potkonen chegou a cair ao chão, e a brasileira venceu segundo quatro juízes. O terceiro apenas sacramentou o encaminhado anteriormente.
As duas pugilistas já se enfrentaram quatro vezes. As duas primeiras foram vencidas pela finlandesa. A brasileira superou a rival pela primeira vez em fevereiro deste ano, na final do torneio de Strandja, na Bulgária.
A vitória desta quinta tem um gosto especial, já que empatou o retrospecto contra uma já conhecida algoz.
Essa foi a primeira medalha olímpica de Bia, que até aqui já tinha um ouro Pan-Americano (em Lima, no Peru, em 2019) e um título do Mundial (também em 2019).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Boxe Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados