Final olímpica entre Brasil e Espanha é tema da live desta quinta (5)

Brasil e Espanha se enfrentarão pela final do futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio neste sábado (7). O pontapé inicial será dado a partir das 8h30 e a partida reserva não apenas uma grande chance de medalha de ouro para o Brasil, mas também para o Espírito Santo. Camisa 10 da seleção brasileira, o capixaba Richarlison está voando no Japão e pode trazer a conquista para Nova Venécia.
O jogo, porém, não será fácil: a Espanha possui uma forte seleção, com nomes como Marco Asensio, ponta do Real Madrid, e Dani Olmo, do RB Leipzig, da Alemanha e que foi destaque da Fúria - como é chamada a seleção espanhola - na Eurocopa deste ano. O Brasil apostará na força de um time com um trio de ataque poderosíssimo, formado por Richarlison, Matheus Cunha e Paulinho, para conquistar o ouro.
E se tem chance de medalha para o Espírito Santo, nossos correspondentes olímpicos estão com tudo na ponta da língua. Filipe Souza e Vitor Jubini vão dar seus palpites e fazer a análise completa da grande decisão do futebol masculino. Escalações, trajetórias dos times, desempenho e muitos outros aspectos dessa partida entre duas camisas pesadas do futebol mundial.
A conversa será transmitida ao vivo no Instagram, Facebook e canal de Youtube de A Gazeta a partir das 19h30 desta quinta-feira (5). Confira com a gente e vamos torcer por nossos meninos!