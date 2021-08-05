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Às 19h30

Final olímpica entre Brasil e Espanha é tema da live desta quinta (5)

Filipe Souza e Vitor Jubini vão passar a limpo tudo o que o internauta pode esperar do confronto que vale a medalha de ouro no futebol masculino em Tóquio
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 ago 2021 às 15:38

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 15:38

Richarlison
Richarlison comandará o ataque da seleção brasileira na final olímpica contra a Espanha Crédito: Vitor Jubini
Brasil e Espanha se enfrentarão pela final do futebol masculino das Olimpíadas de Tóquio neste sábado (7). O pontapé inicial será dado a partir das 8h30 e a partida reserva não apenas uma grande chance de medalha de ouro para o Brasil, mas também para o Espírito Santo. Camisa 10 da seleção brasileira, o capixaba Richarlison está voando no Japão e pode trazer a conquista para Nova Venécia.

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O jogo, porém, não será fácil: a Espanha possui uma forte seleção, com nomes como Marco Asensio, ponta do Real Madrid, e Dani Olmo, do RB Leipzig, da Alemanha e que foi destaque da Fúria - como é chamada a seleção espanhola - na Eurocopa deste ano. O Brasil apostará na força de um time com um trio de ataque poderosíssimo, formado por Richarlison, Matheus Cunha e Paulinho, para conquistar o ouro.
E se tem chance de medalha para o Espírito Santo, nossos correspondentes olímpicos estão com tudo na ponta da língua. Filipe Souza e Vitor Jubini vão dar seus palpites e fazer a análise completa da grande decisão do futebol masculino. Escalações, trajetórias dos times, desempenho e muitos outros aspectos dessa partida entre duas camisas pesadas do futebol mundial.
A conversa será transmitida ao vivo no Instagram, Facebook e canal de Youtube de A Gazeta a partir das 19h30 desta quinta-feira (5). Confira com a gente e vamos torcer por nossos meninos!

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