Final olímpica entre Brasil e Espanha é tema da live desta quinta (5)

O jogo, porém, não será fácil: a Espanha possui uma forte seleção, com nomes como Marco Asensio, ponta do Real Madrid, e Dani Olmo, do RB Leipzig, da Alemanha e que foi destaque da Fúria - como é chamada a seleção espanhola - na Eurocopa deste ano. O Brasil apostará na força de um time com um trio de ataque poderosíssimo, formado por Richarlison, Matheus Cunha e Paulinho, para conquistar o ouro.