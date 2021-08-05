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Fora da final

Brasil perde para russos e disputará o bronze no vôlei masculino nas Olimpíadas

O Brasil perdeu para o COR (Comitê Olímpico Russo) por 3 sets a 1 nesta quinta-feira (5), na semifinal do vôlei masculino nas Olimpíadas de Tóquio, e agora disputará a medalha de bronze na competição

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 03:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2021 às 03:55
Brasil perde para Comitê Olímpico da Rússia no vôlei masculino e irá disputar a medalha de bronze
Brasil perde para Comitê Olímpico da Rússia no vôlei masculino e irá disputar a medalha de bronze Crédito: Wander Roberto/COB
O Brasil perdeu para o COR (Comitê Olímpico Russo) por 3 sets a 1 nesta quinta-feira (5), na semifinal do vôlei masculino nas Olimpíadas de Tóquio 2020, e agora disputará a medalha de bronze na competição.
A equipe do técnico Renan Dal Zotto chegou a vencer o primeiro set, mas sofreu para marcar o ataque russo e sofreu a virada no Japão. No segundo set, os russos venceram por 25 a 21. Já no terceiro, em que o Brasil chegou a abrir 20 a 12, o COR fechou o set em 26 a 24.
Brasil perde para a Rússia e está fora da final do vôlei masculino nas Olimpíadas
Brasil perde para a Rússia e está fora da final do vôlei masculino nas Olimpíadas Crédito: Wander Roberto/COB
O set decisivo terminou em 25 a 23 para os russos. Mikhailov, Comitê Olímpico Russo, chamou a responsabilidade para si e marcou 23 pontos na partida.
No sábado (7), o Brasil enfrentará o perdedor da partida entre França e Argentina na disputa pelo terceiro lugar.

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