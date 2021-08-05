Hebert Conceição vence e leva Brasil à segunda final no boxe nas Olimpíadas

Hebert Conceição vence na semi e leva Brasil à 2ª final no boxe Crédito: Breno Barros/rededoesporte.gov.br

O brasileiro Hebert Conceição, 23, superou Gleb Bakshi, 25, na semifinal da categoria até 75 kg do boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020, nesta quinta-feira (4), e avançou à final da competição.

O brasileiro venceu o primeiro round na opinião de quatro dos cinco juízes. No segundo, novamente vitória sobre o russo pelo mesmo placar. O adversário é o atual campeão mundial.

Em um duelo em que Conceição se movimentou muito bem e levou a melhor nos golpes mais longos, ele foi decretado vencedor por unanimidade ao fim do terceiro round.

"Acredite sempre no seu potencial", gritou após a luta. "Tamo junto, Salvador, Bahia", completou após superar Bakshi, atual campeão mundial da categoria.

A final está marcada para o próximo sábado (7), às 2h45 da manhã (horário de Brasília), contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak.

Ele é o segundo pugilista do Brasil a ir à final. Mais cedo, Bia Ferreira também venceu sua luta nas semifinais para chegar na decisão dos Jogos. É a primeira vez que a seleção brasileira coloca dois pugilistas em disputas de ouro na mesma edição das Olimpíadas