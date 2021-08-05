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Luta pelo ouro

Hebert Conceição vence e leva Brasil à segunda final no boxe nas Olimpíadas

É a primeira vez que a seleção brasileira coloca dois pugilistas em disputas de ouro na mesma edição das Olimpíadas. Baiano supera atual campeão mundial por vaga na grande decisão

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 04:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2021 às 04:19
Hebert Conceição vence na semi e leva Brasil à 2ª final no boxe
Hebert Conceição vence na semi e leva Brasil à 2ª final no boxe Crédito: Breno Barros/rededoesporte.gov.br
O brasileiro Hebert Conceição, 23, superou Gleb Bakshi, 25, na semifinal da categoria até 75 kg do boxe nas Olimpíadas de Tóquio 2020, nesta quinta-feira (4), e avançou à final da competição.
O brasileiro venceu o primeiro round na opinião de quatro dos cinco juízes. No segundo, novamente vitória sobre o russo pelo mesmo placar. O adversário é o atual campeão mundial.
Em um duelo em que Conceição se movimentou muito bem e levou a melhor nos golpes mais longos, ele foi decretado vencedor por unanimidade ao fim do terceiro round.
"Acredite sempre no seu potencial", gritou após a luta. "Tamo junto, Salvador, Bahia", completou após superar Bakshi, atual campeão mundial da categoria.

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A final está marcada para o próximo sábado (7), às 2h45 da manhã (horário de Brasília), contra o ucraniano Oleksandr Khyzhniak.
Ele é o segundo pugilista do Brasil a ir à final. Mais cedo, Bia Ferreira também venceu sua luta nas semifinais para chegar na decisão dos Jogos. É a primeira vez que a seleção brasileira coloca dois pugilistas em disputas de ouro na mesma edição das Olimpíadas
Além dos dois, o brasileiro Abner Teixeira já conquistou a medalha de bronze no boxe.

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