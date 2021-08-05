Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Darlan Romani fica na quarta colocação na final do arremesso de peso
Olimpíadas

Darlan Romani fica na quarta colocação na final do arremesso de peso

Brasileiro teve sua melhor marca em 21,88m e ficou perto do pódio; ouro foi para o americano Ryan Crouser com direito a recorde olímpico com 23,30m
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2021 às 01:00

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 01:00

Darlan Romani terminou a final do arremesso de peso na quarta colocação
Darlan Romani terminou a final do arremesso de peso na quarta colocação Crédito: Gaspar Nóbrega / COB
Com informações do COI
Para a surpresa de absolutamente ninguém, o americano Ryan Crouser é o campeão do arremesso de peso em Tóquio 2020 em 2021, com direito a recorde Olímpico de 23,30m, a apenas sete centímetros de seu recorde mundial. O atleta de 28 anos defendeu o seu título conquistado na Rio 2016. A prata ficou com outro atleta dos EUA, Joe Kovacs, com 22,65m. Com o bronze, o neozelandês Tomas Walsh, com 22,47m.
O brasileiro Darlan Romani, o Senhor Incrível, ficou perto do pódio, mas terminou em quarto lugar. Sua melhor marca foi 21,88m, enquanto todos os medalhistas ficaram acima de 22 metros. ""A história se repete. 2019 e os Jogos do Rio. Os meninos estão de parabéns. Os caras são bons, foi uma excelente competição", disse ao Sportv.
Aos 30 anos, Romani está na elite do arremesso de peso desde o ciclo Olímpico anterior. O catarinense foi quinto lugar na Rio 2016 e foi eleito o melhor brasileiro do atletismo em 2018 e 2019, ano em que foi campeão pan-americano e quarto lugar no campeonato mundial.
Apesar da frustração de novamente não conquistar uma medalha Olímpica, Romani é um vitorioso por tudo que precisou superar para chegar competitivo no Japão.

Veja Também

Com o capixaba Paulo André Camilo, Brasil é eliminado no revezamento 4x 100m

Brasil vira sobre russas e está na semifinal do vôlei feminino nas Olimpíadas

Romani passou por momentos dramáticos durante a pandemia de COVID-19. O vírus atingiu em cheio sua família: seu irmão e sua mãe foram internados com casos graves e ele mesmo teve a doença, perdendo 10kg em duas semanas. No lado esportivo, o impacto também foi enorme. Ele ficou o tempo todo longe de seu treinador, o cubano Justo Navarro, devido às restrições de viagem.
Ainda por cima, o local em que treinava em Bragança Paulista fechou, e Romani precisou improvisar um local de treinamento no quintal da sua casa com material emprestado. Devido à inadequação das condições de treino, ele desenvolveu uma lesão nas costas e passou por uma cirurgia.
"Brasil, pode ter certeza que mais uma vez eu sou quarto, eu não quero isso para minha vida. Se eu dei 200%, agora eu vou dar 300% para ganhar essa medalha", afirmou Romani, antes de mandar um beijo para sua família.
Durante a prova, Romani ficou o tempo todo na quarta colocação. O brasileiro acertou sua melhor marca na primeira tentativa e buscou o tempo todo os 22 metros, mas o nível da prova estava realmente de outro mundo. Já Crouser mostrou por que é o melhor do mundo, batendo em suas duas primeiras tentativas o recorde Olímpico sucessivamente e novamente no último arremesso.

Veja Também

Quinta (5) agitada e com mais chances de medalhas para o Brasil em Tóquio

Rebeca Andrade vai ser a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento

Brasil vai à grande final, mas fica fora do pódio no skate park da Olimpíada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados