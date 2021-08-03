Diferente em tudo: privadas tecnológicas "salvam" na hora do aperto em Tóquio

Há, porém, um detalhe que chamou a atenção de nossos correspondentes olímpicos, Filipe Souza e Vitor Jubini: as privadas. Sim, é isso mesmo que você leu. As privadas japonesas são uma experiência à parte. Super tecnológicas e automatizadas, contando até com vários botões para diferentes funções, tanto que ir ao toalete no Japão deveria vir com um manual de instruções para turistas.