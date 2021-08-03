Diferente em tudo: privadas tecnológicas "salvam" na hora do aperto em Tóquio

Cobrir uma Olimpíada do outro lado do mundo não é moleza. Além de todos os desafios impostos aos jornalistas, como a correria para conseguir chegar aos locais de prova e a força mental para memorizar nomes de atletas em tantas modalidades, há também as questões culturais de um país tão único. Comida, língua, hábitos, tradições, para citar alguns aspectos.
Há, porém, um detalhe que chamou a atenção de nossos correspondentes olímpicos, Filipe Souza e Vitor Jubini: as privadas. Sim, é isso mesmo que você leu. As privadas japonesas são uma experiência à parte. Super tecnológicas e automatizadas, contando até com vários botões para diferentes funções, tanto que ir ao toalete no Japão deveria vir com um manual de instruções para turistas.
Imagine você, caro internauta, tendo que ler botões em outra língua para conseguir dar aquela aliviada de forma tranquila. Pois é, parece simples, mas acabou sendo uma tarefa, digamos, inusitada (e difícil) para o Filipe e para o Jubini. Para simplificar, eles até prepararam um vídeo mostrando o funcionamento dos banheiros japoneses. Confira abaixo:
Em um país tão diferente e encantador como o Japão, até mesmo uma simples privada (que de simplista não tem nada) chama a atenção. No frio que tem feito no Espírito Santo nas últimas semanas, uma desta por aqui não seria nada mal, heim.