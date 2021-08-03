Thiago Braz conquista o bronze no salto com vara nos Jogos de Tóquio

Thiago Braz conseguiu o bronze em Tóquio e subiu ao pódio olímpico mais uma vez Crédito: Reuters Esportes

Thiago Braz, campeão olímpico no Rio-2016, conquistou o bronze no salto com vara nas Olimpíadas de Tóquio-2020. O brasileiro atingiu a marca de 5,87 m na final da prova, disputada nesta terça-feira (3).

Seguem na disputa o sueco Armand Duplantis, que lidera a prova com 5,92 m, e o norte-americano Christopher Nilsen, que também marcou 5,92 m em sua segunda tentativa.

É a segunda medalha conquistada pelo Brasil no atletismo em Tóquio. A primeiro foi o bronze de Alison dos Santos na final dos 400m com barreiras.

O SALTO DO BRONZE