Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Thiago Braz conquista o bronze no salto com vara nos Jogos de Tóquio
Era o atual campeão

Thiago Braz conquista o bronze no salto com vara nos Jogos de Tóquio

O brasileiro atingiu a marca de 5,87 m na final da prova, disputada nesta terça-feira (3) e chega ao segundo pódio olímpico consecutivo

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 09:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2021 às 09:55
Olimpíadas
Thiago Braz conseguiu o bronze em Tóquio e subiu ao pódio olímpico mais uma vez Crédito: Reuters Esportes
Thiago Braz, campeão olímpico no Rio-2016, conquistou o bronze no salto com vara nas Olimpíadas de Tóquio-2020. O brasileiro atingiu a marca de 5,87 m na final da prova, disputada nesta terça-feira (3).

Veja Também

Darlan Romani vai à final do arremesso de peso em Tóquio-2020

Abner Teixeira é derrotado por cubano, mas fica com o bronze no boxe olímpico

Simone Biles fica com o bronze na trave e encerra a participação olímpica em Tóquio

Seguem na disputa o sueco Armand Duplantis, que lidera a prova com 5,92 m, e o norte-americano Christopher Nilsen, que também marcou 5,92 m em sua segunda tentativa.
É a segunda medalha conquistada pelo Brasil no atletismo em Tóquio. A primeiro foi o bronze de Alison dos Santos na final dos 400m com barreiras.

O SALTO DO BRONZE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados