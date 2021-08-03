Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Classificado

Darlan Romani vai à final do arremesso de peso em Tóquio-2020

A final está marcada para as 23h da próxima quarta-feira (horário de Brasília) e o brasileiro tem ótimas chances de pegar uma medalha

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 09:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2021 às 09:10
Olimpíadas
Darlan Romani atinge a marca de 21m31 e já garante vaga na final do arremesso do peso! Crédito: Dylan Martinez/Reuters
Com a marca de 21,31 m, o brasileiro Darlan Romani conseguiu, nesta terça-feira (3), uma vaga na final do arremesso de peso das Olimpíadas de Tóquio. Ele precisava chegar a 21,20 m para se classificar.

Veja Também

Após lesão, Flávia Saraiva fica em 7º na prova da trave da ginástica

Brasil sofre, vence o México nos pênaltis e vai à final das Olimpíadas

Brasil bate o Japão e vai à semifinal no vôlei masculino das Olimpíadas

Em entrevista após a prova, ele lembrou ter tido Covid-19, assim como seu irmão e mãe e disse que 2020 foi "um ano difícil".
"Hoje é mais um passo que demos para uma final olímpica. Estou dando meus 200% lá dentro. No primeiro arremesso vacilei um pouco, poderia ter passado já, veio no segundo, mas é isso, vamos continuar focados. Torçam, mandam energias positiva, porque vamos atrás desse sonho", disse Romani para o SporTV.
A final está marcada para as 23h da próxima quarta-feira (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti
Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados