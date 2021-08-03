Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  Brasil bate o Japão e vai à semifinal no vôlei masculino das Olimpíadas
Mais perto do pódio

Brasil bate o Japão e vai à semifinal no vôlei masculino das Olimpíadas

Equipe do técnico Renan Dal Zotto se impõe, faz 3 a 0 nos anfitriões e encara o Comitê Olímpico da Rússia por uma vaga na final
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2021 às 03:36

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 03:36

Brasil vence Japão e vai à semifinal no vôlei masculino
Brasil vence Japão e vai à semifinal no vôlei masculino Crédito: Miriam Jeske/COB
A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou o Japão nesta terça-feira (3), por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/22 e 25/20, e, assim, está classificada para a semifinal das Olimpíadas de Tóquio-2020. Por uma vaga na decisão do ouro, o Brasil, atual campeão olímpico, enfrentará o COR (Comitê Olímpico Russo), na quinta-feira (5).
Contra uma defesa sólida dos japoneses, o ponta Leal fez a sua melhor apresentação até aqui. Ele e o oposto Wallace marcaram cinco pontos cada no primeiro set. O central Lucão, outro destaque, interceptou Yamauchi e, na sequência, o central Ishikawa mandou a bola para fora: 25 a 20.
No segundo set, a seleção empatou a partida com Leal, 17 a 17, e depois passou à frente com Wallace pela primeira vez na parcial. Os brasileiros dispararam: 25 a 22. No último set, Lucarelli, Wallace e Leal enfileiraram pontos, o Japão sentiu o golpe e não conseguiu incomodar os brasileiros.
"A gente tinha na cabeça que o Japão ia se defender e nós tivemos a paciência no momento de dificuldade. Conseguimos fazer o que havíamos pensado e planejado. Agredimos muito no saque e isso complicou a vida deles", disse Wallace.

SEMI

Em seu compromisso pelas quartas de final, o time russo ganhou do Canadá também por 3 sets 0, parciais de 25/21, 30/28 e 25/22.
Brasil e Rússia se enfrentaram duas vezes neste ano. Tanto pela Liga das Nações quanto na fase de grupos dos Jogos de Tóquio, os europeus venceram por 3 sets a 0 em ambas ocasiões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vôlei Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados