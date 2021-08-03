Martine Grael e Kahena Kunze velejam até o ouro e são bicampeãs nas Olimpíadas

Em uma prova segura, Martine Grael e Kahena Kunze chegaram ao bicampeonato olímpico Crédito: Reuters Esportes

Cinco anos depois da Baía de Guanabara, agora foi a vez agora da ilha de Enoshima, no Japão, ser o palco da medalha de ouro das velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze nas Olimpíadas

A dupla brasileira conquistou o bicampeonato olímpico em Tóquio-2020, nesta terça-feira (3), na categoria 49er FX, após a regata final ter sido adiada por um dia por questões meteorológicas.

O lugar mais alto do pódio nas Olimpíadas, em duas edições consecutivas, confirma o favoritismo pré-Jogos e reafirma o que hoje fica ainda mais evidente em águas japonesas: as brasileiras, parceiras desde 2013, tornaram-se um fenômeno da vela nos últimos anos.