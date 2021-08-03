Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Isaquias Queiroz e Jacky Godman ficam em 4° na canoagem C2 nas Olimpíadas
Faltou pouco

Isaquias Queiroz e Jacky Godman ficam em 4° na canoagem C2 nas Olimpíadas

O ouro ficou com Cuba (Fernando Enriquez e Seguey Madrigal), que bateu o recorde olímpico da prova; a prata ficou com a China (Pengfei Zhang e Hao Liu), que liderou boa parte da decisão, e o bronze, com a Alemanha (Tim Hecker e Sebastian Brendel)

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 00:15

Agência FolhaPress

Olimpíadas
Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficaram em quarto na final do C2 masculino Crédito: Wander Roberto/COB
 A primeira chance de medalha para a canoagem velocidade brasileira em Tóquio-2020 não foi aproveitada. Nesta segunda-feira (2), Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficaram fora do pódio na prova C2 1.000, disputada em canoas para duas pessoas acabaram na quarta posição.

O ouro ficou com Cuba (Fernando Enriquez e Seguey Madrigal), que bateu o recorde olímpico da prova; a prata ficou com a China (Pengfei Zhang e Hao Liu), que liderou boa parte da decisão, e o bronze, com a Alemanha (Tim Hecker e Sebastian Brendel).
No Rio de Janeiro, Isaquias levou a medalha de prata nessa prova ao lado de Erlon Souza. O canoísta de 27 anos conquistou também a prata no C1 1.000 m e o bronze no C1 200 m, tornando-se o primeiro brasileiro com três pódios numa mesma edição olímpica.
Para Tóquio, a dupla do país teve que ser adaptada. Como Erlon não se recuperou de uma lesão no quadril, Jacky foi chamado para o seu lugar no barco. A decisão foi confirmada no início de julho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados