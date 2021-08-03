Reveja live sobre eliminações e chance de medalhas de capixabas em Tóquio

E repercutindo todos os resultados dos atletas capixabas, nossos correspondentes olímpicos Filipe Souza e Vitor Jubini participaram de uma live na noite desta segunda-feira (2), que foi ao ar nas redes sociais de A Gazeta. Caso você tenha perdido o papo ao vivo, não tem problema! A gente traz aqui toda a conversa da conexão Espírito Santo x Tóquio. Solta o play!