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Reta final!

Reveja live sobre eliminações e chance de medalhas de capixabas em Tóquio

Filipe Souza e Vitor Jubini, correspondentes de A Gazeta, analisaram desempenhos dos atletas capixabas nas Olimpíadas, que já entra na reta final

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 21:28

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 ago 2021 às 21:28
Filipe Souza e Vitor Jubini falaram sobre desempenho de capixabas na reta final das Olimpíadas
Filipe Souza e Vitor Jubini falaram sobre desempenho de capixabas na reta final das Olimpíadas Crédito: A Gazeta
O final de semana não foi dos melhores para nossos atletas capixabas nas Olimpíadas de Tóquio. Com as eliminações no handebol - tanto no feminino quanto no masculino - e da dupla Bruno Schmidt e Evandro no vôlei de praia, além do mau desempenho de Paulo André Camilo nos 100m do atletismo, as chances de medalha para o Espírito Santo diminuíram.
Apesar disso, também tivemos motivos para comemorar! Alison e Álvaro Filho atropelaram os mexicanos e avançaram às quartas de final do vôlei de praia. Além deles, Richarlison mais uma vez foi destaque da seleção brasileira no futebol masculino para chegar à semifinal olímpica, na qual enfrentará o México, algoz de 2012.
E repercutindo todos os resultados dos atletas capixabas, nossos correspondentes olímpicos Filipe Souza e Vitor Jubini participaram de uma live na noite desta segunda-feira (2), que foi ao ar nas redes sociais de A Gazeta. Caso você tenha perdido o papo ao vivo, não tem problema! A gente traz aqui toda a conversa da conexão Espírito Santo x Tóquio. Solta o play!

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