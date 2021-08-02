Seleção perde para a França e dá adeus ao sonho de uma inédita medalha olímpica

A capixaba Alê Nascimento foi a maior goleadora do Brasil, mas os gols dela não foram suficiente para que a seleção batesse a França Crédito: Gaspar Nobrega/COB

A seleção feminina de handebol está eliminada das Olimpíadas . Depois de um bom início de campanha em Tóquio, o Brasil perdeu para a França nesta manhã de segunda (2), noite de domingo no Brasil) e está fora das quartas de final.

Esse foi o pior jogo da equipe no Japão, com placar de 29 a 22. O adeus das brasileiras marca o fim de uma geração vitoriosa liderada pela meia esquerda Duda Amorim em meio à pior crise que o esporte já atravessou. O Brasil pode voltar para casa tendo como marca a pior participação em Jogos.

Essa é a sexta vez que o país participa da competição e vinha conseguindo resultados melhores desde Londres-2012, quando ficou em sexto. No Rio-2016, terminou em quinto. Essa é a segunda vez que tanto masculino quanto feminino caem na fase de grupos.

FIM DE CICLO

Emocionada, Alê disse ao fim da partida que encerra a participação dela na seleção e que trabalhará para ajudar a nova geração da modalidade no país. A capixaba também apontou os erros que fizeram com que o Brasil caísse na fase de grupos.