Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Seleção perde para a França e dá adeus ao sonho de uma inédita medalha olímpica
Handebol

Seleção perde para a França e dá adeus ao sonho de uma inédita medalha olímpica

O adeus das brasileiras marca o fim de uma geração vitoriosa liderada pela meia esquerda Duda Amorim e a ponta capixaba Alê Nascimento, campeãs mundiais em 2013

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 00:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2021 às 00:59
Olimpíadas
A capixaba Alê Nascimento foi a maior goleadora do Brasil, mas os gols dela não foram suficiente para que a seleção batesse a França Crédito: Gaspar Nobrega/COB
A seleção feminina de handebol está eliminada das Olimpíadas. Depois de um bom início de campanha em Tóquio, o Brasil perdeu para a França nesta manhã de segunda (2), noite de domingo no Brasil) e está fora das quartas de final.
Esse foi o pior jogo da equipe no Japão, com placar de 29 a 22. O adeus das brasileiras marca o fim de uma geração vitoriosa liderada pela meia esquerda Duda Amorim em meio à pior crise que o esporte já atravessou. O Brasil pode voltar para casa tendo como marca a pior participação em Jogos.

Veja Também

Finais na ginástica artística agitam a segunda (2) olímpica; veja a agenda

Sorteio define o Japão como adversário da seleção masculina de vôlei

Hebert Conceição garante pelo menos a medalha de bronze no boxe

Essa é a sexta vez que o país participa da competição e vinha conseguindo resultados melhores desde Londres-2012, quando ficou em sexto. No Rio-2016, terminou em quinto. Essa é a segunda vez que tanto masculino quanto feminino caem na fase de grupos.

FIM DE CICLO

Emocionada, Alê disse ao fim da partida que encerra a participação dela na seleção e que trabalhará para ajudar a nova geração da modalidade no país. A capixaba também apontou os erros que fizeram com que o Brasil caísse na fase de grupos.
"Fizemos um bom trabalho, mas não foi suficiente. Infelizmente não conseguimos continuar nossa caminhada. Pecamos no excesso de vontade e cometemos erros de finalizações. Não faz o gol e leva no contra-ataque. Obrigada pelo apoio de sempre. Agradeço também por esta quinta oportunidade de disputar minha quinta Olimpíada, recebi isto como um prêmio. Infelizmente não deu e meu ciclo se encerra aqui", disse a craque das quadras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados