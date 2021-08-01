Finais na ginástica artística agitam a segunda (2) olímpica; veja a agenda

O domingo (1) das Olimpíadas de Tóquio reserva muitas emoções para o fã de esportes brasileiro. Além de três finais da ginástica artística, o internauta viverá a adrenalina do mata-mata no vôlei de praia e também no vôlei de quadra. Para ninguém perder nenhum segundo e acompanhar todas as decisões, A Gazeta preparou uma agenda completa com os horários das competições dos atletas do Brasil. Confira abaixo:
VELA
470 - Feminino, 9ª e 10ª regatas
- 00h05
49er FX - Feminino, FINAL
- 2h33
470 - Masculino, 9ª e 10ª regatas
- 2h35
VÔLEI DE PRAIA
Evandro e Bruno Schmidt x Plavins e Tocs (LAT) - Masculino, oitavas de final
- 1h
Alison e Álvaro Filho x Gaxiola e Rubio (MEX) - Masculino, oitavas de final
- 9h
TÊNIS DE MESA
Brasil x Coreia do Sul - Masculino, equipes, quartas de final
- 2h30
GINÁSTICA ARTÍSTICA
Argolas - Masculino, FINAL
- 5h
Solo - Feminino, FINAL
- 6h
Salto - Masculino, FINAL
- 6h54
ATLETISMO
Lançamento de disco - Feminino, FINAL
- 8h
Salto triplo - Masculino, classificatórias
- 21h
1500m rasos - Masculino, classificatórias
- 21h05
Lançamento de dardo - Feminino, classificatórias
- 21h20
400m rasos - Feminino, classificatórias
- 21h45
200m rasos - Masculino, classificatórias
- 23h05
VÔLEI
Brasil x Quênia - Feminino, fase de grupos, 5ª rodada
- 9h45
LUTA OLÍMPICA
Livre até 62kg - Feminino, oitavas de final
- 23h30