  • Finais na ginástica artística agitam a segunda (2) olímpica; veja a agenda
Programe-se

Finais na ginástica artística agitam a segunda (2) olímpica; veja a agenda

Confira a agenda com horários das principais competições disputadas pelos atletas brasileiros nesta segunda-feira (2) nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 20:53

Daniel Pasti

Bruno Schmidt e Evandro contra os poloneses Bryl e Fijalek
Bruno Schmidt e Evandro enfrentam dupla da Letônia Crédito: Vitor Jubini
O domingo (1) das Olimpíadas de Tóquio reserva muitas emoções para o fã de esportes brasileiro. Além de três finais da ginástica artística, o internauta viverá a adrenalina do mata-mata no vôlei de praia e também no vôlei de quadra. Para ninguém perder nenhum segundo e acompanhar todas as decisões, A Gazeta preparou uma agenda completa com os horários das competições dos atletas do Brasil. Confira abaixo:

VELA

470 - Feminino, 9ª e 10ª regatas
  • 00h05
49er FX - Feminino, FINAL
  • 2h33
470 - Masculino, 9ª e 10ª regatas
  • 2h35

VÔLEI DE PRAIA

Evandro e Bruno Schmidt x Plavins e Tocs (LAT) - Masculino, oitavas de final
  • 1h
Alison e Álvaro Filho x Gaxiola e Rubio (MEX) - Masculino, oitavas de final
  • 9h
TÊNIS DE MESA

Brasil x Coreia do Sul - Masculino, equipes, quartas de final
  • 2h30
Ginástica
Rebeca Andrade tornou-se a primeira ginasta brasileira a ir ao pódio olímpico na história Crédito: Dylan Martinez/Reuters/Folhapress

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Argolas - Masculino, FINAL
  • 5h
Solo - Feminino, FINAL
  • 6h
Salto - Masculino, FINAL
  • 6h54

ATLETISMO

Lançamento de disco - Feminino, FINAL
  • 8h
Salto triplo - Masculino, classificatórias
  • 21h
1500m rasos - Masculino, classificatórias
  • 21h05
Lançamento de dardo - Feminino, classificatórias
  • 21h20
400m rasos - Feminino, classificatórias
  • 21h45
200m rasos - Masculino, classificatórias
  • 23h05
VÔLEI

Brasil x Quênia - Feminino, fase de grupos, 5ª rodada
  • 9h45

LUTA OLÍMPICA

Livre até 62kg - Feminino, oitavas de final
  • 23h30

