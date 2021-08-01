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Nas quartas de final

Sorteio define o Japão como adversário da seleção masculina de vôlei

O time da casa será o rival na primeira partida eliminatória desta trajetória olímpica do Brasil em quadra; jogo será na madrugada de terça-feira (3)

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 16:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 ago 2021 às 16:13
Brasil vence Tunísia na estreia do vôlei de quadra masculino
Seleção brasileira masculina de vôlei vai disputar vaga na seminal com os donos da casa Crédito: Gaspar Nobrega/ COB
A seleção brasileira masculina de vôlei já conhece o seu adversário das quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Em sorteio realizado neste domingo (1º), ficou definido que o Japão será o rival na primeira partida eliminatória desta trajetória olímpica. A equipe dirigida pelo técnico Renan Dal Zotto terá na madrugada desta terça-feira, à 1 hora (de Brasília), este primeiro duelo decisivo.
O Brasil chega com quatro vitórias - sobre Tunísia, Argentina, Estados Unidos e França - e uma derrota - para o Comitê Olímpico da Rússia - na fase de grupos. Agora, segundo o treinador, toda a atenção está voltada para os japoneses. E o comandante faz questão de destacar a qualidade dos adversários.

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"O Japão é uma seleção extremamente técnica, que não dá ponto de graça para o time adversário porque quase não erra e de um volume de jogo muito grande. É uma partida onde precisamos ter bastante paciência porque dificilmente se derruba a bola logo no primeiro lance, além de, normalmente, ser um confronto mais longo", disse Renan Dal Zotto.
O técnico tem pouco tempo para deixar o time pronto para este duelo. "Temos que estar muito bem preparados porque quartas de final sempre é uma fase difícil, jogo único e em torno disso tem uma tensão muito grande. Vamos estudar muito e treinar em função da equipe japonesa", afirmou.
O Japão chega para a fase decisiva do campeonato com a campanha de três vitórias - sobre Venezuela, Canadá e Irã - e duas derrotas - para Itália e Polônia.
O Brasil busca a sua quinta final olímpica consecutiva. Em Atenas-2004, o Brasil foi ouro; em Pequim-2008 e Londres-2012, a seleção masculina ficou com a medalha de prata; e no Rio-2016 o grupo brasileiro subiu ao degrau mais alto do pódio.

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