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Voltando pra casa

Brasil perde para a Alemanha e está eliminado no handebol masculino das Olimpíadas

A seleção brasileira foi eliminada do torneio masculino de handebol das Olimpíadas de Tóquio. No último jogo do Grupo A da competição, neste domingo (1°), a equipe nacional perdeu para a Alemanha por 29 a 25

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 09:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 ago 2021 às 09:37
Brasil perde para Alemanha e é eliminado no handebol masculino
Brasil perde para Alemanha e é eliminado no handebol masculino Crédito: Jonne Roriz/COB
A seleção brasileira foi eliminada do torneio masculino de handebol das Olimpíadas de Tóquio. No último jogo do Grupo A da competição, neste domingo (1º), a equipe nacional perdeu para a Alemanha por 29 a 25. O pivô capixaba Vinícius Teixeira teve atuação discreta durante a partida. 
Na competição, o Brasil já havia sido derrotado por Noruega (27 a 24), França (34 a 29) e Espanha (32 a 25). A única vitória havia sido contra a Argentina (25 a 23).
Contra a Alemanha, o Brasil sofreu perda importante quando o goleiro Ferrugem, um dos destaques da seleção, se machucou logo no início da partida.
Sem o titular do gol nacional, a Alemanha teve o caminho facilitado no primeiro tempo, acertando 16 de 23 tentativas ao gol. O Brasil, por sua vez, conseguiu índice bem inferior: marcou 12 gols em 22 finalizações.
Em desvantagem de 4 gols, o Brasil tentou ser mais ofensivo no segundo tempo. Os ataques, porém, frequentemente paravam nas defesas do goleiro alemão Johannes Bitter, 38. A Alemanha administrou o placar para vencer.

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