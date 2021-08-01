Brasil perde para a Alemanha e está eliminado no handebol masculino das Olimpíadas

Brasil perde para Alemanha e é eliminado no handebol masculino Crédito: Jonne Roriz/COB

A seleção brasileira foi eliminada do torneio masculino de handebol das Olimpíadas de Tóquio. No último jogo do Grupo A da competição, neste domingo (1º), a equipe nacional perdeu para a Alemanha por 29 a 25. O pivô capixaba Vinícius Teixeira teve atuação discreta durante a partida.

Na competição, o Brasil já havia sido derrotado por Noruega (27 a 24), França (34 a 29) e Espanha (32 a 25). A única vitória havia sido contra a Argentina (25 a 23).

Contra a Alemanha, o Brasil sofreu perda importante quando o goleiro Ferrugem, um dos destaques da seleção, se machucou logo no início da partida.

Sem o titular do gol nacional, a Alemanha teve o caminho facilitado no primeiro tempo, acertando 16 de 23 tentativas ao gol. O Brasil, por sua vez, conseguiu índice bem inferior: marcou 12 gols em 22 finalizações.