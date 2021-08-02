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Tristeza

Cavalo sofre lesão durante prova dos Jogos Olímpicos e é sacrificado

Jet Set, do suíço Robin Godel, se lesionou durante o Concurso Completo de Equitação e teve de ser sacrificado devido a impossibilidade de cura; cavaleiro se despediu do companheiro com bela homenagem

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 11:41

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 11:41
Olimpíadas
O cavalo Jet Set lesionou uma das mãos dianteiras e teve de ser sacrificado nos Jogos de Tóquio Crédito: Behrouz Mehri/AFP
Uma situação triste ocorreu no Concurso Completo de Equitação do hipismo no último sábado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após sofrer uma lesão 'irreparável' na perna direita, o cavalo Jet Set, do suíço Robin Godel, teve de ser sacrificado. Em nota, a Federação Internacional de Hipismo explicou o acontecido com o animal.
É com grande tristeza que anunciamos que o cavalo suíço Jet Set, montado por Robin Godel, teve de ser sacrificado depois de ficar extremamente manco no Sea Forest Cross Country Course. Infelizmente, a ultrassonografia revelou uma ruptura irreparável no membro inferior direito, logo acima do casco. Por motivos humanos e com a concordância dos proprietários e do atleta, foi tomada a decisão de sacrificar o cavalo

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O cavalo de 14 anos sofreu a lesão ao passar por um obstáculo aquático da prova e foi avaliado por uma clínica veterinária local, que constatou a ruptura. Nas redes sociais, Robin Godel, proprietário do cavalo, lamentou a morte do animal
"Em um galope a poucos saltos da chegada, a lesão nos obrigou a deixá-lo ir. Jet era um cavalo extraordinário e mais uma vez estava fazendo uma volta magnífica. Ele partiu para fazer o que mais gosta, galopar e voar sobre os obstáculos", disse.

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