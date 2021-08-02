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Não deu

Seleção masculina de tênis de mesa perde para Coreia e está fora da Olimpíada

O Brasil foi facilmente batido pelos asiáticos e acabou eliminado com uma derrota por 3 x 0 no Ginásio Metropolitano de Tóquio, em jogo válido pelas quartas de final

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 10:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 ago 2021 às 10:31
Olimpíadas
A seleção brasileira perdeu para a Coreia do Sul por 3 a 0 e está eliminada dos Jogos Crédito: COB
A seleção masculina de tênis de mesa do Brasil está eliminada da disputa por equipes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao perder nesta madrugada deste domingo, horário de Brasília (tarde no Japão), para a Coreia do Sul, por 3 a 0, no Ginásio Metropolitano de Tóquio, em jogo válido pelas quartas de final.

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No primeiro duelo, a dupla formada por Vitor Ishiy e Gustavo Tsuboi só deu trabalho para Sangsu Lee e Youngsik Jeoung no terceiro set, mas acabou perdendo por 3 a 0, com parciais de 11/6, 11/2 e 12/10, em 30 minutos.
Hugo Calderano veio em seguida e não repetiu as boas atuações em Tóquio, ao perder para Jeoung, também por 3 a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 12/10, em 30 minutos. O coreano se vingou da derrota, por 4 a 3, na chave individual.
Na última disputa, Tsuboi, mesmo com uma lesão no braço esquerdo, lutou bastante e fez o jogo mais equilibrado do dia, com 56 minutos de partida, mas acabou derrotado por 3 sets a 2 para o asiático, com parciais de 11/6, 8/11, 11/4, 8/11 e 11/7.
O tênis de mesa chegou a despertar esperança de medalha brasileira na disputa individual, já que Hugo Calderano fez uma campanha muito sólida até cair nas quartas de final para o alemão Dimitrij Ovtcharov. Gustavo Tsuboi foi eliminado nas oitavas, enquanto Jessica Yamada e Bruna Takahashi caíram durante as fases eliminatórias. Já a equipe feminina foi eliminada por Hong Kong nas oitavas de final.

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