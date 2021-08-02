Alison e Álvaro Filho vencem mexicanos e avançam às quartas de final

Alison e Álvaro Filho venceram mexicanos e avançaram às quartas de final Crédito: Vitor Jubini

Alison e Álvaro Filho estão classificados para as quartas de final do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na manhã desta segunda-feira (02), o capixaba e o paraibano venceram os mexicanos Gaxiola e Rubio, por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 21 a 13, na partida que aconteceu no Shiokaze Park.

A dupla brasileira volta à quadra na noite de terça-feira (03), ou na manhã de quarta-feira (04) para enfrentar os letões Plavins e Tocs, pelas quartas de final da competição. Vale lembrar que a dupla da Letônia eliminou Bruno Schmidt e Evandro do torneio.

O JOGO

O início de jogo de Alison e Álvaro Filho foi avassalador, após poucas trocas de bola eles já abriram cinco pontos de vantagem para os mexicanos, que cometeram sete erros. Com a tranquilidade de Alvinho e a força do Mamute, os brasileiros fecharam o primeiro set e 21 a 14.

Alison e Álvaro massacram mexicanos e avançam às quartas de final em Tóquio