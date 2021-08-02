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Em Tóquio

Alison e Álvaro Filho vencem mexicanos e avançam às quartas de final

Dupla brasileira agora encara os letões Plavins e Tocs, que eliminaram Bruno Schmidt e Evandro das Olimpíadas

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 09:38

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

02 ago 2021 às 09:38
Alison e Álvaro Filho venceram mexicanos e avançaram às quartas de final
Alison e Álvaro Filho venceram mexicanos e avançaram às quartas de final Crédito: Vitor Jubini
Alison e Álvaro Filho estão classificados para as quartas de final do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na manhã desta segunda-feira (02), o capixaba e o paraibano venceram os mexicanos Gaxiola e Rubio, por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 14 e 21 a 13, na partida que aconteceu no Shiokaze Park.
A dupla brasileira volta à quadra na noite de terça-feira (03), ou na manhã de quarta-feira (04) para enfrentar os letões Plavins e Tocs, pelas quartas de final da competição. Vale lembrar que a dupla da Letônia eliminou Bruno Schmidt e Evandro do torneio.

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O JOGO

O início de jogo de Alison e Álvaro Filho foi avassalador, após poucas trocas de bola eles já abriram cinco pontos de vantagem para os mexicanos, que cometeram sete erros. Com a tranquilidade de Alvinho e a força do Mamute, os brasileiros fecharam o primeiro set e 21 a 14. 

Alison e Álvaro massacram mexicanos e avançam às quartas de final em Tóquio

Em um segundo set igualmente tranquilo, os brasileiros sobraram na quadra. Se aproveitaram da fragilidade da dupla mexicana e foram anotando um ponto atrás do outro. Rubio e Gaxiola erravam demais, enquanto do outro lado da quadra Alison crescia no bloqueio e Álvaro virava todas as bolas. Vitória fácil no segundo set por 21 a 13.

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