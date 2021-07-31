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Futebol

Brasil vence o Egito e se classifica para a semifinal das Olimpíadas

O atacante capixaba Richarlison deu uma bela assistência para Matheus Cunha marcar e garantir a vitória

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 08:52

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

31 jul 2021 às 08:52
Matheus Cunha comemora o gol com Richarlison, que deu bela assistência
Matheus Cunha comemora o gol com Richarlison, que deu bela assistência Crédito: Vitor Jubini
A Seleção Brasileira está classificada às semifinais do futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na manhã deste sábado (31), o Brasil venceu o Egito por 1 a 0, no Saitama Stadium.  O centroavante Matheus Cunha marcou o gol que garantiu a vitória após bela assistência do capixaba Richarlison. 
O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (03), no Kashima Stadium, para a disputa da semifinal, onde vai enfrentar o México. A partida vai acontecer às 5h.

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O JOGO

Como aconteceu em todos os jogos até aqui, o Brasil começou ditando o ritmo da partida. Com o controle do jogo e trocando passes, as chances foram aparecendo. Antony assustou de fora da área e Richarlison chutou de esquerda para a defesa do goleiro egípcio. Tanto domínio deu resultado aos 36 minutos. Santos saiu a bola com Claudinho, que arrancou pela esquerda e acionou Richarlison. O capixaba deu belo passe para Matheus Cunha, que dentro da área, chutou firme para abrir o placar. 
Nem mesmo após sofrer um gol, o Egito buscou o empate. Pelo contrário, completamente envolvido pelo time brasileiro, quase sofreu o segundo gol, mas Douglas Luiz cobrou falta para fora, e Claudinho, em boa jogada oficial, chutou de fora da área por cima do gol. Primeiro tempo tranquilo para o Brasil. 

Brasil vence o Egito e está na semifinal do futebol masculino em Tóquio

No início da segunda etapa, o Brasil entrou disposto a sacramentar a vitória. Em menos de três minutos, o time comandado por Andrá Jardine desperdiçou duas boas chances, uma com Claudinho e outra com Matheus Cunha. Mesmo muito melhor que o Egito, a Seleção não conseguiu ampliar o placar. Mas foi o suficiente para garantir um lugar na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
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Futebol Richarlison Seleção brasileira Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
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