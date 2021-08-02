Terça-feira (3) com muitas finais para competidores brasileiros; veja a agenda

Depois eliminações e decepções nas Olimpíadas de Tóquio, a terça-feira (3) pode reservar alegrias para os atletas e para os fãs de esportes brasileiros. Isso porque o Brasil terá competidores participando de seis finais durante o dia, em quatro modalidades diferentes. Para ninguém perder um segundo de emoção, A Gazeta traz a agenda completa do dia! Confira abaixo:
VELA
470 - Feminino, 9ª e 10ª regatas
- 00h05
470 - Masculino, 9ª e 10ª regatas
- 00h15
49er FX - Feminino, FINAL
- 00h33
Nacra 17 - Misto, FINAL
- 3h33
ATLETISMO
400m com barreiras - Masculino, FINAL
- 00h20
110m com barreiras - Masculino, classificatórias
- 7h10
Arremesso de peso - Masculino, classificatórias
- 7h15
Salto com vara - Masculino, FINAL
- 7h20
Decatlo - Masculino
- 100m rasos (1ª prova): 21h
- Salto em distância (2ª prova): 21h55
- Arremesso de peso (3ª prova): 23h40
LUTA OLÍMPICA
Lais Nunes x Taybe Yusein (BUL) - Feminino, até 62kg, oitavas de final
- 1h10
FUTEBOL
Brasil x México - Masculino, semifinal
- 5h
BOXE
HIPISMO
Beatriz Ferreira x Raykhona Kodirova (UZB) - Feminino, peso leve, quartas de final
- 5h
Wanderson Oliveira x Andy Cruz (CUB) - Masculino, peso leve, quartas de final
- 6h18
Abner Teixeira x Julio La Cruz (CUB) - Masculino, peso pesado, semifinal
- 6h50
GINÁSTICA ARTÍSTICA
Trave de equilíbrio - Feminino, FINAL
- 5h48
Saltos individual - Misto, classificatórias
- 7h
MARATONA AQUÁTICA
10km - Feminino, FINAL
- 18h30
SKATE
Park - Feminino, classificatórias
- 21h
VÔLEI DE PRAIA
Alison e Álvaro Filho x Plavins e Tocs (LAT) - Masculino, quartas de final
- 22h