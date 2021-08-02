  • Início
  • Olimpíadas
  • Terça-feira (3) com muitas finais para competidores brasileiros; veja a agenda
Horários

Terça-feira (3) com muitas finais para competidores brasileiros; veja a agenda

Há boas chances de medalhas para atletas do Brasil na vela, atletismo, ginástica artística e maratona aquática em mais um dia agitado de competições nas Olimpíadas

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 18:53

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 ago 2021 às 18:53
Olimpíadas
Atual campeão no salto com vara, Thiago Braz se garantiu na final desta terça-feira (3) Crédito: Kai Pfaffenbach/Reuters
Depois eliminações e decepções nas Olimpíadas de Tóquio, a terça-feira (3) pode reservar alegrias para os atletas e para os fãs de esportes brasileiros. Isso porque o Brasil terá competidores participando de seis finais durante o dia, em quatro modalidades diferentes. Para ninguém perder um segundo de emoção, A Gazeta traz a agenda completa do dia! Confira abaixo:

VELA

470 - Feminino, 9ª e 10ª regatas
  • 00h05
470 - Masculino, 9ª e 10ª regatas
  • 00h15
Samuel Albretch disputa a categoria Nacra 17 da vela
Samuel Albretch disputa a categoria Nacra 17 da vela em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
49er FX - Feminino, FINAL
  • 00h33
Nacra 17 - Misto, FINAL
  • 3h33

ATLETISMO

400m com barreiras - Masculino, FINAL
  • 00h20
Alison dos Santos, atletismo; 400m com barreiras
Alison dos Santos disputando os 400m com barreiras Crédito: Reprodução/redes sociais
110m com barreiras - Masculino, classificatórias
  • 7h10
Arremesso de peso - Masculino, classificatórias
  • 7h15
Olimpíadas
Atual campeão no salto com vara, Thiago Braz se garantiu na final do salto com vara Crédito: Kai Pfaffenbach/Reuters
Salto com vara - Masculino, FINAL
  • 7h20
Decatlo - Masculino
  • 100m rasos (1ª prova): 21h
  • Salto em distância (2ª prova): 21h55
  • Arremesso de peso (3ª prova): 23h40

LUTA OLÍMPICA

Lais Nunes x Taybe Yusein (BUL) - Feminino, até 62kg, oitavas de final
  • 1h10
Richarlison foi fundamental para a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito
Richarlison foi fundamental para a vitória da Seleção Brasileira sobre o Egito Crédito: Vitor Jubini

FUTEBOL

Brasil x México - Masculino, semifinal
  • 5h
Beatriz Ferreira está nas quartas de final do boxe em Tóquio
Beatriz Ferreira está nas quartas de final do boxe em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega / COB

BOXE

HIPISMO

Beatriz Ferreira x Raykhona Kodirova (UZB) - Feminino, peso leve, quartas de final
  • 5h
Wanderson Oliveira x Andy Cruz (CUB) - Masculino, peso leve, quartas de final
  • 6h18
Olimpíadas
Abner Teixeira (91kg) avançou às semifinais e já garantiu medalha ao Brasil Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Abner Teixeira x Julio La Cruz (CUB) - Masculino, peso pesado, semifinal
  • 6h50

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Trave de equilíbrio - Feminino, FINAL
  • 5h48
Saltos individual - Misto, classificatórias
  • 7h

MARATONA AQUÁTICA

10km - Feminino, FINAL
  • 18h30
O skatista Kelvin Hoefler
O skatista Kelvin Hoefler fez história e conquistou a primeira medalha do Brasil no skate Crédito: Jonne Roriz/COB

SKATE

Park - Feminino, classificatórias
  • 21h
Olimpíadas
Alison e Álvaro Filho venceram a dupla mexicana e estão nas quartas de final em Tóquio Crédito: Vitor Jubini

VÔLEI DE PRAIA

Alison e Álvaro Filho x Plavins e Tocs (LAT) - Masculino, quartas de final
  • 22h

