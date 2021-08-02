Seleção brasileira de vôlei feminino vence Quênia e pegará Rússia nas quartas

A seleção brasileira de vôlei feminino encerrou a sua participação na fase de grupos dos Jogos de Tóquio com vitória sobre o Quênia por 3 sets a 0, parciais de 25/10, 25/16 e 25/8, na manhã desta segunda-feira (2), na Ariake Arena.
Com o resultado, o Brasil confirmou a liderança do Grupo A, e nas quartas de final vai encarar o Comitê Olímpico Russo na quarta-feira (4) - o horário ainda será definido. A equipe africana, eliminada, perdeu seus cinco confrontos no Japão.
Outra boa notícia foi o retorno de Macris, que sofreu uma entorse no tornozelo, no último dia 29, e ficou de fora contra a Sérvia. A levantadora, porém, ficou apenas no banco de reservas.
Contra as quenianas, a seleção teve toda tranquilidade para resolver a partida em . O time africano conseguiu ficar à frente no placar somente uma vez (2 a 1, no segundo set).