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Decepção

Olimpíada: Ana Patrícia e Rebecca dão adeus no vôlei de praia

Com a eliminação de Ana Patrícia e Rebecca, o Brasil não tem mais representantes no torneio feminino de vôlei de praia, após Ágatha e Duda também serem eliminadas

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 00:11

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 ago 2021 às 00:11
Olimpíada
Rebecca, ao fundo, e Ana Patrícia perderam por 2 x 1 para a dupla suíça e estão eliminadas dos Jogos de Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca se despediram do torneio de vôlei de praia da Olimpíada de Tóquio (Japão) após serem derrotadas pelas suíças Joana Heidrich e Anouk Verge-Depre por 2 sets a 1 (parciais de 19/21, 21/18 e 12/15) nas quartas de final da competição, na noite desta segunda-feira (2) no Parque Shiokaze.

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Com a eliminação de Ana Patrícia e Rebecca, o Brasil não tem mais representantes no torneio feminino de vôlei de praia, após Ágatha e Duda serem eliminadas, nas oitavas de final, no último domingo (1), pelas alemães Laura Ludwig e Margareta Kozuch.
Na modalidade o Brasil segue apenas com Alison e Álvaro que estão nas quartas de final da chave masculina em Tóquio

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