Equipe de A Gazeta faz live sobre eliminações e chances de capixabas em Tóquio

Alison e Álvaro Filho venceram a dupla mexicana e estão nas quartas de final em Tóquio

Mas não vamos chorar pelo leite derramado! Afinal, também tivemos classificação de Alison e Álvaro Filho para as quartas de final do vôlei de praia e o futebol masculino segue avançando para as semifinais, com mais uma atuação de destaque do camisa 10, o capixaba Richarlison.