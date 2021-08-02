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Nesta segunda (2)

Equipe de A Gazeta faz live sobre eliminações e chances de capixabas em Tóquio

Para repercutir os resultados dos capixabas nos jogos, nossos correspondentes olímpicos Filipe Souza e Vitor Jubini participarão de mais uma live nas redes sociais de A Gazeta, a partir das 19h30. Acompanhe!
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 ago 2021 às 17:08

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:08

Olimpíadas
Alison e Álvaro Filho venceram a dupla mexicana e estão nas quartas de final em Tóquio Crédito: Vitor Jubini
A eliminação no vôlei de praia com Bruno Schmidt e Evandro, as quedas do handebol — masculino e feminino — e o desempenho ruim de Paulo André Camilo nos 100 metros rasos já indicam que o fim de semana não foi tão bom para os capixabas nas Olimpíadas de Tóquio.
Mas não vamos chorar pelo leite derramado! Afinal, também tivemos classificação de Alison e Álvaro Filho para as quartas de final do vôlei de praia e o futebol masculino segue avançando para as semifinais, com mais uma atuação de destaque do camisa 10, o capixaba Richarlison.
Para repercutir todos os resultados dos capixabas nos jogos, nossos correspondentes olímpicos Filipe Souza e Vitor Jubini participarão de mais uma live nas redes sociais de A Gazeta nesta segunda-feira (2). A conversa será transmitida pelo FacebookInstagram YouTube, a partir das 19h30. Acompanhe!

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