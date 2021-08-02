Equipe de A Gazeta faz live sobre eliminações e chances de capixabas em Tóquio

A eliminação no vôlei de praia com Bruno Schmidt e Evandro, as quedas do handebol — masculino e feminino — e o desempenho ruim de Paulo André Camilo nos 100 metros rasos já indicam que o fim de semana não foi tão bom para os capixabas nas Olimpíadas de Tóquio.
Mas não vamos chorar pelo leite derramado! Afinal, também tivemos classificação de Alison e Álvaro Filho para as quartas de final do vôlei de praia e o futebol masculino segue avançando para as semifinais, com mais uma atuação de destaque do camisa 10, o capixaba Richarlison.
Para repercutir todos os resultados dos capixabas nos jogos, nossos correspondentes olímpicos Filipe Souza e Vitor Jubini participarão de mais uma live nas redes sociais de A Gazeta nesta segunda-feira (2). A conversa será transmitida pelo Facebook, Instagram e YouTube, a partir das 19h30. Acompanhe!