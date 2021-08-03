Brasil sofre, vence o México nos pênaltis e vai à final das Olimpíadas

Foi com uma boa dose de emoção que o Brasil conquistou a vaga na grande final do torneio de futebol das Olimpíadas de Tóquio. A Seleção só conseguiu superar o México nas cobranças de pênalti, pelo placar de 4 a 1, após empate em 0 a 0 nos 90 minutos regulamentares e nos 30 minutos da prorrogação. Mas no fim da manhã desta terça-feira (03), festa brasileira no Ibaraki Kashima Stadium.
A Seleção Brasileira volta a campo na manhã de sábado (07), às 8h30, quando vai enfrentar o vencedor do confronto entre Japão e Espanha, na grande final, que vai acontecer no Yokohama Stadium, estádio que traz belas lembranças ao Brasil, já que foi palco da conquista do pentacampeonato em 2002.
O JOGO
Bola rolando e o Brasil ficou frente a frente com um adversário que poderia oferecer perigo real nas Olimpíadas de Tóquio. O México, que venceu o Brasil na final dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, prometia incomodar a Seleção Brasileira, até mesmo por ter um dos ataques mais poderosos da competição com 14 gols em quatro jogos. Mas o time mexicano ficou mesmo só na promessa, recuou e ofereceu a bola ao Brasil.
Com o controle do jogo e cerca de 64% de posse de bola, o Brasil começou a criar chances. A melhor delas nos pés de Arana, que de dentro da área, chutou para a defesa de Ochoa aos 13 minutos. Aos 22 minutos, a Seleção voltou a assustar em cobrança de falta de Daniel Alves, defendida por Ochoa.
A partir daí, o Brasil teve mais a bola, mas não conseguia agredir tanto. Em um contragolpe, Douglas Luiz esperou contato na área e o árbitro marcou pênalti, mas com o auxílio do VAR, reconsiderou a marcação acertadamente. O México se animou no jogo e nos minutos finais assustou a Seleção em dois contra-ataques. No primeiro, Santos fez linda defesa em chute de Romo, e no segundo a defesa afastou. A primeira etapa terminou sem gols.
No segundo tempo, o primeiro chute foi do México, mas santos fez boa defesa. A seleção mexicana não se arriscava, o Brasil tinha a bola, mas não assustava o rival. A partida ficou muito física e catimbada. A arbitragem frouxa deixou os ânimos à flor da pele. Na bola, o Brasil quase marcou aos 35 minutos. Richarlison acertou linda cabeçada, porém a bola caprichosamente acertou a trave. Na reta final da segunda etapa, o jogo ficou completamente em aberto, mas acabou indo para a prorrogação.
Brasil x México na semifinal das Olimpíadas de Tóquio
PRORROGAÇÃO
Prorrogação nunca foi e nunca será sinônimo de bom futebol. Com as duas equipes exaustas em campo, o jogo ficou muito ruim. O medo de errar prevaleceu à vontade de vencer. À essa altura, o Brasil já tinha três substituições Paulinho, Claudinho e Antony deram lugar a Gabriel Martinelli, Reinier e Malcom. Mas a forma de jogar permaneceu a mesma, assim como o empate em 0 a 0 ao final do primeiro tempo extra.
No segundo tempo da prorrogação, Jardine ainda fez mais uma alteração. Tirou Douglas Luiz e colocou Matheus Henrique. O Brasil teve a posse de bola, mas ficou preso na retranca e na forte marcação da seleção mexicana. Um empate muito comemorado pelos rivais brasileiros, que jogaram para segurar o jogo e apostar tudo nos pênaltis.
PENALIDADES
Mais experiente do elenco, Daniel Alves abriu a disputa para o Brasil e fez 1 a 0 ao bater firme no canto direito. Na sequência, Santos defendeu o pênalti de Aguirre e deixou a Seleção numa boa. Gabriel Martinelli bateu firme para fampliar a vantagem brasileira. Vazquez desperdiçou mais um penal para o México ao acertar a trave. O terceiro pênalti do Brasil foi cobrado por Bruno Guimarães, que balançou as redes: 3 a 0 Brasil. Rodrigues fez para o México. No quarto pênalti brasileiro, Reinier marcou e selou a vitória brasileira por 4 a 1 nas penalidades.
Correção
03/08/2021 - 8:02
A primeira versão da matéria trazia a informação de que o jogo será às 20h30 de sábado, mas esse é o horário local, do Japão. No Brasil será às 8h30. A informação foi corrigida no texto.