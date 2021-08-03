Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Brasil sofre, vence o México nos pênaltis e vai à final das Olimpíadas
Futebol

Brasil sofre, vence o México nos pênaltis e vai à final das Olimpíadas

A Seleção Brasileira volta a campo na manhã de sábado (07), às 8h30, quando vai enfrentar o vencedor do confronto entre Japão e Espanha

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 07:41

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

03 ago 2021 às 07:41
Richarlison mostrou raça na partida entre Brasil e México nas Olimpíadas
Richarlison mostrou raça na partida contra o México Crédito: Vitor Jubini
Foi com uma boa dose de emoção que o Brasil conquistou a vaga na grande final do torneio de futebol das Olimpíadas de Tóquio. A Seleção só conseguiu superar o México nas cobranças de pênalti, pelo placar de 4 a 1, após empate em 0 a 0 nos 90 minutos regulamentares e nos 30 minutos da prorrogação. Mas no fim da manhã desta terça-feira (03), festa brasileira no Ibaraki Kashima Stadium.
A Seleção Brasileira volta a campo na manhã de sábado (07), às 8h30, quando vai enfrentar o vencedor do confronto entre Japão e Espanha, na grande final, que vai acontecer no Yokohama Stadium, estádio que traz belas lembranças ao Brasil, já que foi palco da conquista do pentacampeonato em 2002.

Veja Também

"Quando não tiver gol, vai ter assistência, carrinho e entrega", diz Richarlison

Richarlison assume protagonismo, zoa a Alemanha e manda recado para o ES

O JOGO

Bola rolando e o Brasil ficou frente a frente com um adversário que poderia oferecer perigo real nas Olimpíadas de Tóquio. O México, que venceu o Brasil na final dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, prometia incomodar a Seleção Brasileira, até mesmo por ter um dos ataques mais poderosos da competição com 14 gols em quatro jogos. Mas o time mexicano ficou mesmo só na promessa, recuou e ofereceu a bola ao Brasil.
Com o controle do jogo e cerca de 64% de posse de bola, o Brasil começou a criar chances. A melhor delas nos pés de Arana, que de dentro da área, chutou para a defesa de Ochoa aos 13 minutos. Aos 22 minutos, a Seleção voltou a assustar em cobrança de falta de Daniel Alves, defendida por Ochoa.
A partir daí, o Brasil teve mais a bola, mas não conseguia agredir tanto. Em um contragolpe, Douglas Luiz esperou contato na área e o árbitro marcou pênalti, mas com o auxílio do VAR, reconsiderou a marcação acertadamente. O México se animou no jogo e nos minutos finais assustou a Seleção em dois contra-ataques. No primeiro, Santos fez linda defesa em chute de Romo, e no segundo a defesa afastou. A primeira etapa terminou sem gols. 
No segundo tempo, o primeiro chute foi do México, mas santos fez boa defesa. A seleção mexicana não se arriscava, o Brasil tinha a bola, mas não assustava o rival. A partida ficou muito física e catimbada. A arbitragem frouxa deixou os ânimos à flor da pele. Na bola, o Brasil quase marcou aos 35 minutos. Richarlison acertou linda cabeçada, porém a bola caprichosamente acertou a trave. Na reta final da segunda etapa, o jogo ficou completamente em aberto, mas acabou indo para a prorrogação.

Brasil x México na semifinal das Olimpíadas de Tóquio

PRORROGAÇÃO

Prorrogação nunca foi e nunca será sinônimo de bom futebol. Com as duas equipes exaustas em campo, o jogo ficou muito ruim. O medo de errar prevaleceu à vontade de vencer. À essa altura, o Brasil já tinha três substituições Paulinho, Claudinho e Antony deram lugar a Gabriel Martinelli, Reinier e Malcom. Mas a forma de jogar permaneceu a mesma, assim como o empate em 0 a 0 ao final do primeiro tempo extra.   
No segundo tempo da prorrogação, Jardine ainda fez mais uma alteração. Tirou Douglas Luiz e colocou Matheus Henrique. O Brasil teve a posse de bola, mas ficou preso na retranca e na forte marcação da seleção mexicana.  Um empate muito comemorado pelos rivais brasileiros, que jogaram para segurar o jogo e apostar tudo nos pênaltis.

PENALIDADES

Mais experiente do elenco, Daniel Alves abriu a disputa para o Brasil e fez 1 a 0 ao bater firme no canto direito. Na sequência, Santos  defendeu o pênalti de Aguirre e deixou a Seleção numa boa. Gabriel Martinelli bateu firme para fampliar a vantagem brasileira. Vazquez desperdiçou mais um penal para o México ao acertar a trave. O terceiro pênalti do Brasil foi cobrado por Bruno Guimarães, que balançou as redes: 3 a 0 Brasil. Rodrigues fez para o México. No quarto pênalti brasileiro, Reinier marcou e selou a vitória brasileira por 4 a 1 nas penalidades.

Correção

03/08/2021 - 8:02
A primeira versão da matéria trazia a informação de que o jogo será às 20h30 de sábado, mas esse é o horário local, do Japão. No Brasil será às 8h30. A informação foi corrigida no texto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Richarlison Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados