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Após desistências

Simone Biles fica com o bronze na trave e encerra a participação olímpica em Tóquio

A norte-americana recebeu a nota 14.000, enquanto a brasileira Flávia Saraiva ficou com 13.133, na sétima colocação. O ouro foi para a chinesa Chenchen Guan (14.633)

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 09:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 ago 2021 às 09:23
Olimpíadas
Simones Biles ficou com o terceiro lugar na trave e encerrou a participação dela em Tóquio com apenas um bronze Crédito: Lisi Niesner/Reuters
Depois de ficar fora das finais por equipe, individual geral, salto, barras assimétricas e solo para cuidar de sua saúde mental, a ginasta Simone Biles conquistou, nesta terça-feira, a medalha de bronze na trave dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

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A norte-americana recebeu a nota 14.000, enquanto a brasileira Flávia Saraiva ficou com 13.133, na sétima colocação. O ouro foi para a chinesa Chenchen Guan (14.633) e prata para sua compatriota Xijing Tang (14.233).
Biles se classificou para todas as quatro finais de aparelhos, mas optou por se retirar de todas, exceto a trave. Antes, ela já havia desistido da competição por equipes durante a disputa depois de se perder no ar e da final individual geral para se concentrar inteiramente em sua saúde mental.
Biles ganhou sua segunda medalha em Tóquio, já que, apesar de ter sido retirada da final após uma falha no salto, levou a prata na disputa por equipes. Ela ostenta ainda quatro ouros e um bronze conquistados na Olimpíada do Rio, em 2016.
Já Flávia estava feliz com seu desempenho, apesar dos três desequilíbrios, que a deixaram longe da disputa pelo pódio. "Eu sei que estou com sentimento de muita felicidade. Sei que foi muito difícil chegar aqui nessas Olimpíadas. Não foi só a entorse (no tornozelo), foram várias coisas que aconteceram este ano. Então eu me sinto já uma vitoriosa de estar aqui. Estou muito feliz pelos resultados que a Rebeca conquistou, que foram incríveis. Vai ajudar muito o reconhecimento da ginástica. Estar em uma segunda final olímpica, em um ano tão conturbado, é incrível."

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