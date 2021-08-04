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Fim dos Jogos Olímpicos

Rebeca Andrade vai ser a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento

A ginasta permanece na capital japonesa até o fim do evento, não retornando ao país com o restante da equipe da Ginástica Artística

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 10:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 10:10
Rebeca conquistou a medalha de ouro no salto
Ginasta Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com isso, a ginasta permanece na capital japonesa até o fim do evento, não retornando ao país com o restante da equipe da Ginástica Artística, nesta quarta-feira. Seu treinador, Francisco Porath, também continua no Japão.
Rebeca, de 22 anos, encantou o Brasil ao conquistar o ouro no salto e a prata no individual geral nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A carismática ginasta também disputou a prova de solo ao som de "Baile de Favela", mas terminou na quinta colocação.
Rebeca se tornou a primeira atleta mulher brasileira a conquistar duas medalhas em uma mesma edição de Jogos, além de ter conquistado as duas primeiras medalhas da história na ginástica feminina na competição.
Rebeca é natural de Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo, e precisou superar uma série de obstáculos antes de se tornar a primeira atleta mulher brasileira a conquistar duas medalhas numa mesma edição da Olimpíada. Começou cedo, aos nove anos, no esporte, e contou com o sacrifício da mãe, dona Rosa, que cuidava de outros oito filhos em uma casa simples de um cômodo, para conseguir treinar. Ao longo de sua caminhada, sofreu três lesões graves no joelho.

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