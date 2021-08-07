ABCD achou anabolizante no exame antidoping de Tandara, que disse estar 'limpa'

Tandara vinha tendo boa participação e era titular no Brasil, mas foi suspensa preventivamente horas antes do jogo contra a Coreia do Sul nesta sexta-feira (6) Crédito: DIvulgação/FIVB

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) informou que a substância encontrada no exame antidoping de Tandara Caixeta , jogadora da seleção feminina de vôlei, foi a Ostarina, que é "uma substância não especificada, proibida em competição e fora de competição. Pertence a classe: S1.2 Agentes Anabolizantes - Outros Agentes Anabolizantes - SARMS da Lista de substâncias e métodos proibidos da AMA-Wada", disse a entidade.

A atleta foi afastada da seleção, que nesta sexta-feira (6) venceu a Coreia do Sul e se classificou para a final dos Jogos de Tóquio-2020. Tandara já está retornando para o Brasil e vai passar pelos trâmites normais para fazer a sua defesa. A ABCD disse ainda que "o processo de controle de dopagem seguiu todos os padrões internacionais estabelecidos pela Agência Mundial Antidopagem (Wada, na sigla em inglês)".

O técnico José Roberto Guimarães até agora não entendeu o motivo de o resultado ter demorado quase um mês para ser anunciado e chegar na véspera de uma partida decisiva. "Eu recebi a notícia de madrugada e fiquei paralisado. Depois vi quais eram os procedimentos que deveríamos tomar. Eu tinha duas preocupações: ela e o grupo. Conversei com ela, que me disse que não tinha tomado nada e estava limpa, mas ela não podia ficar. Foi tenso comunicar o grupo, ela estava devastada", revelou o treinador.

O teste foi realizado fora do período de competição, em 7 de julho, no Centro de Treinamento da seleção em Saquarema (RJ). "Ao receber, no dia 5 de agosto de 2021, o resultado do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem (LBCD), único credenciado pela Wada na América Latina, foi constatada a presença da substância Ostarina, que pelo Código Brasileiro Antidopagem implica na aplicação obrigatória de uma suspensão provisória da atleta", informou a ABCD.

A atleta Tandara Caixeta está trabalhando em sua defesa e só se manifestará após a conclusão do caso.



Agradecemos o carinho de todos vocês!



Atenciosamente,



Assessoria pic.twitter.com/9KqfqkClFH — Tandara Caixeta (@TandaraCaixeta) August 6, 2021

A notícia do doping e saída de Tandara da equipe pegou todas as jogadoras desprevenidas. "Todo mundo foi pego de surpresa, mas somos um grupo. Estamos torcendo pela inocência dela e sabemos que ela vai dar força para gente de onde estiver. Jogaremos por ela", afirmou Carol Gattaz.