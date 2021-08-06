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Presidente do COB, capixaba Paulo Wanderley comemora recorde de medalhas

O Brasil conquistou 20 medalhas até o momento. Esse é o maior número de medalhas que uma delegação brasileira já conquistou em apenas uma edição de Olimpíada

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 20:25

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 ago 2021 às 20:25
Paulo Wanderley comemora número de medalhas do Brasil em Tóquio
Paulo Wanderley comemora número de medalhas do Brasil em Tóquio Crédito: Reprodução
vitória acachapante do Brasil sobre a Coreia do Sul no vôlei feminino na manhã desta sexta-feira (6) significou muito para os mais de 300 atletas da delegação brasileira em Tóquio. Além da oportunidade de brigar por mais um ouro, a chegada até a final significou que o Brasil irá encerrar a sua participar nos Jogos Olímpicos do Japão com ao menos 20 medalhas. Entre ouros, pratas e bronzes, esse já é o maior número de medalhas que uma delegação brasileira conquistou em apenas uma edição de Olimpíada.
O número alcançado, e que ainda pode ser alterado, é maior que as 19 medalhas conquistadas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, disputada em 2016.
Presidente do Comitê Olímpico do Brasil, o capixaba (de consideração) Paulo Wanderley comemorou o novo recorde de medalhas.
"Com alegria venho dar a notícia que hoje o Brasil superou o número de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Temos mais chances e mais medalhas, no boxe, no vôlei e no futebol, além da canoagem com Isaquias Queiroz"
Paulo Wanderley - Presidente do Comitê Olímpico do Brasil
O vídeo foi enviado ao jornalista Jorge Buery. O presidente do COB ainda prometeu voltar ao Espírito Santo para comer uma moqueca capixaba.
O Brasil ainda tem chance de conquistar medalhas em esportes como a canoagem e hipismo, por exemplo. Ainda nesta sexta, há a disputa na ginástica rítmica com duas atletas capixabas.
A delegação já contabiliza 20 medalhas até o momento, mas ainda é preciso definir as cores de quatro delas. Duas no boxe, uma no futebol e uma no vôlei feminino. O vôlei masculino, que disputa a terceira colocação, pode aumentar a contagem.

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