Após 13 anos, final olímpica do vôlei de praia não terá um capixaba

"Não é só trazer time para o Mundial. É ter um circuito forte, valorizar as comissões técnicas, valorizar o centro de treinamento, valorizar as categorias de base. Quem banca nosso centro de treinamento somos nós, 17 funcionários. O mundo descobriu que o vôlei de praia é um esporte barato e que traz medalha, e o Brasil está parado no tempo. Não são só oito etapas. A gente tem que evoluir, a gente tem que ter mais circuito, mais atletas, temos que incentivar. Nossos técnicos estão indo para quadra ou para outros países. Está uma merda? Não, não está uma merda. Mas precisamos abrir os olhos"
Alison Cerutti - Jogador de vôlei de praia