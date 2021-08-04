Após 13 anos, final olímpica do vôlei de praia não terá um capixaba

Aos 35 anos, Alison ainda não decidiu como será o seu futuro no esporte Crédito: Vitor Jubini

Ouro olímpico para Alison e Bruno Schmidt na Rio-2016, prata para Alison e Emanuel em Londres-2012, e prata para Márcio e o capixaba Fábio Luiz nos Jogos de Pequim 2008. Há 13 anos não acontece uma final olímpica do vôlei de praia sem a presença de um atleta nascido no Espírito Santo em quadra, o que vai acontecer nas Olimpíadas de Tóquio.

Plavins e Tocs também deixaram Bruno Schmidt e Evandro pelo caminho, o que deixou o Brasil sem um representante capaz de alcançar a final, o que não acontecia desde as Olimpíadas de Sidney, em 2000. Após a derrota, Alison afirmou que o vôlei de praia brasileiro precisa ser repensado.

"Não é só trazer time para o Mundial. É ter um circuito forte, valorizar as comissões técnicas, valorizar o centro de treinamento, valorizar as categorias de base. Quem banca nosso centro de treinamento somos nós, 17 funcionários. O mundo descobriu que o vôlei de praia é um esporte barato e que traz medalha, e o Brasil está parado no tempo. Não são só oito etapas. A gente tem que evoluir, a gente tem que ter mais circuito, mais atletas, temos que incentivar. Nossos técnicos estão indo para quadra ou para outros países. Está uma merda? Não, não está uma merda. Mas precisamos abrir os olhos" Alison Cerutti - Jogador de vôlei de praia

Alison deixou bem claro que o discurso de investimento não é desculpa para a derrota, é apenas uma análise para entender porque o Brasil está ficando para trás enquanto países menos tradicionais no esporte como Letônia, Alemanha e Rússia estão crescendo. Sobre o jogo ele assumiu os erros e viu o adversário ser melhor.

"Isso não é desculpa para a derrota de hoje. O jogo de hoje é uma outra coisa, perdemos mesmo. A gente sabe o que a gente errou. O Álvaro poderia ter ajudado e eu também. Nós não vamos falar que um jogou mal ou outro. Nosso time não jogou bem. Tivemos uma deconcentração no primeiro set e eles vieram com propósito de não errar e não erraram. Eu errei muitos ataques e fiquei um pouco desconcentrado. Mas isso é alto rendimento. É uma pena".

Alison e Álvaro perdem para dupla da Letônia no Vôlei de Praia

FUTURO INDEFINIDO

Aos 35 anos e já um veterano no esporte, Alison ainda não decidiu o seu futuro. O capixaba que é dono de duas medalhas olímpicas ainda não sabe se vai vir para o ciclo olímpico Paris-2024. Por enquanto apenas pensa em voltar para a casa e colocar a cabeça no lugar.