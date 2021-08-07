Brasil iguala sete ouros da Rio 2016 e garante melhor campanha da história

Com um ouro e uma prata nos Jogos, a ginasta Rebeca Andrade será a porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento Crédito: Miriam Jeske/COB

Depois de quebrar o recorde de número total de medalhas na sexta-feira (6), o Brasil estabeleceu uma nova marca histórica neste sábado (7). A um dia do fim dos Jogos de Tóquio, o país alcançou sua melhor campanha olímpica desde 1896.

A delegação chegou a 19 medalhas no penúltimo dia de competições no Japão, com sete ouros, quatro pratas e oito bronzes. No entanto, mais duas láureas já estão garantidas. Neste domingo (8), Beatriz Ferreira no boxe e a seleção feminina de vôlei disputarão as finais em suas respectivas modalidades, e serão no mínimo prata.

Desta forma, mesmo em caso de duas derrotas - isso se não subir no pódio em outros eventos deste domingo, como na maratona masculina -, o Brasil sairá de Tóquio na "pior" das hipóteses com 21 láureas, sendo sete ouros, seis pratas e oito bronzes.

Independentemente da cor das medalhas ainda restantes, a delegação nacional vai superar seu melhor desempenho olímpico da história, na Rio-2016. Há cinco anos, o Brasil ganhou sete ouros, seis pratas e seis bronzes.

Ou seja, o país não somente ultrapassou o recorde de 19 medalhas, como melhorou a qualidade das láureas obtidas.