Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Rivalidade entre China e EUA deve continuar, mas com menos pressão sobre Brasil
Disputa

Rivalidade entre China e EUA deve continuar, mas com menos pressão sobre Brasil

O ex-ministro e ex-embaixador do Brasil nos EUA Sérgio Amaral afirma que o governo Joe Biden deve ser marcado por uma restauração de alianças com outros países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 09:55

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 09:55

Joe Biden em coletiva em Wilmington, no Estado de Delaware (EUA)
Joe Biden em coletiva em Wilmington, no Estado de Delaware (EUA) Crédito: Adam Schultz / Biden for President
A disputa entre China e EUA deve continuar, mas com menos pressão sobre Brasil, segundo especialistas em relações internacionais que participaram nesta terça-feira (17) do debate - Trump vs. Biden: o cenário pós-eleições nos EUA - , organizado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio).
O ex-ministro e ex-embaixador do Brasil nos EUA Sérgio Amaral afirma que o governo Joe Biden deve ser marcado por uma restauração de alianças com outros países e por uma nova fase da relação com a China, com mais mudança no estilo do que no conteúdo.
Ele afirma que a guerra comercial com a China não contribuiu para a redução do deficit comercial dos EUA com o país asiático e que a tentativa de segregar conteúdo chinês foi uma política que prejudicou também as empresas e dos consumidores norte-americanos.
Segundo Amaral, essa é uma situação que reduz a pressão para que o Brasil se coloque de maneira automática ao lado de qualquer uma das potências.
?Essa mudança, para o Brasil, reduz uma tensão sobre optar por um país em detrimento do outro, o que não podemos fazer. Temos de decidir não em relação às nossas fidelidades, mas em função dos interesses nacionais?, afirmou.

Veja Também

Governo teme que Biden trave apoio à entrada do Brasil na OCDE

Na questão Amazônica, por outro lado, Amaral disse que o Brasil terá de mudar de posição não por uma imposição de uma potência, mas para se adequar a uma questão que se impõe por parte de toda a sociedade.
"A questão da Amazônia, do meio ambiente e do clima são dominantes, são as utopias do século 21. Isso não é uma determinação de nenhum país, é uma força da sociedade que se impõe. É hora de o Brasil mudar sua atitude, ver a Amazônia como um patrimônio valioso do país, ver as comunidades indígenas como uma riqueza histórica e antropológica que o Brasil tem a obrigação de respeitar."
Tatiana Prazeres, senior fellow na Universidade de Negócios Internacionais e Economia em Pequim, afirmou que o governo Chinês não tem nenhuma ilusão a respeito do novo presidente e que não haverá um retorno ao período anterior à administração Donald Trump.
Segundo a ex-secretária de comércio exterior e ex-conselheira sênior na direção-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a rivalidade entre os dois países vai continuar, mas há espaço para cooperação em alguns temas, como mudanças climáticas e o combate à pandemia.

Veja Também

'Lamentável, sr. Joe Biden', diz Bolsonaro após fala sobre Amazônia

"A administração Biden será diferente em política externa tanto em termos de substância como de estilo. Em substância, alguns assuntos devem ganhar proeminência, como mudanças climáticas, enfrentamento à pandemia e direitos humanos", afirmou.
"O Brasil deve ser pragmático, olhar para seus próprios interesses, decidir por si mesmo. É possível para um país como o Brasil adotar uma posição neutra. O Brasil não pode abrir mão de manter sua autonomia."
Michael Camilleri, diretor na organização Inter-American Dialogue e ex-membro do governo Barack Obama, também afirmou que não haverá uma volta ao período pré-Trump.
"A equipe de Biden reconhece que o mundo hoje é muito diferente do que era no início de 2017, quando Obama deixou o cargo. Em alguns aspectos, acho que teremos uma restauração, mas não será uma volta aos anos Obama", afirmou.

Veja Também

Bolsonaro completa 10 dias sem reconhecer Biden como presidente eleito dos EUA

Biden anuncia novos nomes para cargos importantes na Casa Branca

Biden defende aprovação de pacote fiscal e pressiona Trump por dados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados