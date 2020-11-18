Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Bolsonaro completa 10 dias sem reconhecer Biden como presidente eleito dos EUA
Eleições presidenciais

Bolsonaro completa 10 dias sem reconhecer Biden como presidente eleito dos EUA

As principais emissoras dos Estados Unidos projetaram a vitória de Biden no sábado (7), quando ele tinha 273 votos no colégio eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 09:48

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 09:48

Presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de Prorrogação do Auxílio Emergencial
Presidente Jair Bolsonaro não reconheceu Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) completou nesta terça-feira (17) dez dias sem reconhecer Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos.
As principais emissoras dos Estados Unidos projetaram a vitória de Biden no sábado (7), quando ele tinha 273 votos no colégio eleitoral.
Na sexta (13), a vantagem do democrata sobre o republicano Donald Trump ficou ainda maior quando ele atingiu o respaldo de 306 delegados, ao conquistar o Arizona e a Geórgia.
Para chegar à Casa Branca, o candidato precisava obter ao menos 270 de 538 votos possíveis. Trump alcançou, segundo as projeções, 232 votos.
O republicano tem posto em xeque as projeções e, sem apresentar provas, dito que houve votos ilegais no pleito. Com o argumento, o atual presidente americano foi à Justiça e pediu a recontagem de votos em alguns estados.

Veja Também

Mídia estrangeira destaca silêncio de Bolsonaro sobre vitória de Biden

No domingo (15), Trump pareceu ter reconhecido pela primeira vez que Biden venceu as eleições em um post nas redes sociais, mas voltou atrás horas depois.
"Ele ganhou porque a eleição foi fraudada", postou Trump no Twitter, sem se referir a Biden pelo nome. A rede social adicionou um aviso na postagem de que as alegações do atual presidente são duvidosas.
Cerca de uma hora depois, em um novo post, Trump voltou atrás, dizendo que "não reconhece nada" e que Biden só foi o vencedor para a "imprensa de fake news".
Segundo assessores diretos de Bolsonaro, o presidente só deverá reconhecer a vitória de Biden quando acabar a recontagem dos votos, houver a formalização da vitória do democrata ou se Trump admitir antes a derrota.
Na quinta-feira (12), Bolsonaro questionou a apoiadores, de forma irônica, se as eleições já haviam acabado nos EUA.

Veja Também

Pérsio Arida: Biden vitorioso pode ser ruim para Bolsonaro, mas é bom para o país

O Colégio Eleitoral se reúne no dia 14 de dezembro, quando deve ser formalizada a vitória de Biden.
Desde o dia em que foi declarado eleito, o democrata já recebeu o cumprimento da maioria dos líderes mundiais, entre os quais aliados de Trump, como os premiês de Reino Unido (Boris Johnson) e Israel (Binyamin Netanyahu).
Na sexta, a China parabenizou a chapa democrata pela vitória, ampliando o isolamento de Bolsonaro.
Diferentemente do mandatário, o vice-presidente Hamilton Mourão admitiu a vitória de Biden.
Mourão ressaltou, no entanto, que sua opinião sobre o caso era uma posição pessoal e que o reconhecimento do novo presidente dos EUA é responsabilidade de Bolsonaro.
"Como indivíduo, eu reconheço [os números da apuração da eleição americana], mas temos que olhar que eu não respondo pelo governo", disse. Depois, o vice-presidente voltou a afirmar que a ação de reconhecimento caberia a Bolsonaro e que isso "brevemente vai acontecer".

Veja Também

Ao contrário de Bolsonaro, agronegócio quer construir pontes com Joe Biden

Rodrigo Maia reconhece vitória de Biden nos EUA antes de Bolsonaro

Vice de Biden, Kamala Harris criticou Bolsonaro por devastação na Amazônia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres
Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados