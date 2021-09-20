Prefeito de Nova York a Bolsonaro: "Se não quer se vacinar, nem precisa vir"

O prefeito de Nova York, Bill De Blasio, do Partido Democrata, citou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido) nesta segunda-feira (20) durante um pronunciamento. Em um recado direto, ele disse para o presidente brasileiro que se ele não quiser se vacinar "nem precisa vir" à cidade. As informações são do G1.
Bolsonaro está nos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa nesta terça-feira (21). Ele é o único líder entres as maiores economias do planeta que declaradamente não tomou ainda o imunizante contra a Covid-19. Por causa disso, ao chegar no país, teve que comer uma pizza fora do restaurante, na rua, porque não tinha se vacinado.
"Com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro, do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado", afirmou o prefeito.
"Se você não quer se vacinar, nem precisa vir"
"Todos precisam estar em segurança e juntos, isso significa que todos precisam ser vacinados. A grande maioria das pessoas nas Nações Unidas, a grande maioria dos estados-membros estão fazendo a coisa certa", completou.