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Assembleia da ONU

Prefeito de Nova York a Bolsonaro: "Se não quer se vacinar, nem precisa vir"

Bolsonaro está nos EUA para participar da Assembleia Geral da ONU, que começa nesta terça (21). Ele é o único líder entres as maiores economias do planeta que declaradamente não se vacinou contra a Covid-19

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2021 às 17:07
O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, criticou o presidente Bolsonaro em pronunciamento nesta segunda (20)
O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, criticou o presidente Bolsonaro em pronunciamento nesta segunda (20) Crédito: Prefeitura de NY/Reprodução
O prefeito de Nova York, Bill De Blasio, do Partido Democrata, citou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido) nesta segunda-feira (20) durante um pronunciamento. Em um recado direto, ele disse para o presidente brasileiro que se ele não quiser se vacinar "nem precisa vir" à cidade. As informações são do G1.
Bolsonaro está nos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa nesta terça-feira (21). Ele é o único líder entres as maiores economias do planeta que declaradamente não tomou ainda o imunizante contra a Covid-19. Por causa disso, ao chegar no país, teve que comer uma pizza fora do restaurante, na rua, porque não tinha se vacinado

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"Com os protocolos em vigor, precisamos enviar uma mensagem a todos os líderes mundiais, principalmente Bolsonaro, do Brasil, que se você pretende vir aqui, você precisa estar vacinado", afirmou o prefeito.
"Se você não quer se vacinar, nem precisa vir"
Bill De Blasio - Prefeito de Nova York
"Todos precisam estar em segurança e juntos, isso significa que todos precisam ser vacinados. A grande maioria das pessoas nas Nações Unidas, a grande maioria dos estados-membros estão fazendo a coisa certa", completou.

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