França libera entrada de turistas brasileiros completamente vacinados

Museu do Louvre, em Paris, na França Crédito: Olivier Ouadah/Divulgação

A França anunciou neste sábado (17) que a entrada de turistas completamente imunizados contra a Covid-19 está liberada, independentemente do país de origem. Com isso, viajantes brasileiros também poderão ir ao país.

Será aceita a entrada apenas de pessoas que receberam doses de imunizantes aprovados pela agência de saúde europeia: os da AstraZeneca, Moderna, Pfizer ou Janssen. Além disso, é preciso esperar sete dias entre a segunda dose e a viagem, ou 28 dias no caso de aplicação do imunizante da Janssen, de dose única.

Segundo Caroline Putnoki, diretora da À Tout France, agência oficial de desenvolvimento turístico do país, será preciso apresentar o certificado da vacina e uma declaração de que o viajante não possui sintomas nem teve contato com pessoas com Covid.

Detalhes sobre como estrangeiros poderão emitir o "passe sanitário" para frequentar lugares de cultura e lazer, além de como será o controle de viagens de crianças ainda não foram anunciados.