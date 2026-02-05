Mundo

O que se sabe sobre possível sequestro da mãe de jornalista nos EUA, que mobilizou força-tarefa com FBI

"Ela está sem nenhum medicamento. Ela precisa deles para sobreviver", disse a apresentadora da NBC sobre sua mãe de 84 anos que está desaparecida.

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:09

A jornalista americana Savannah Guthrie publicou na quarta-feira (4/2) um vídeo fazendo um apelo pelo retorno de sua mãe e pedindo evidências de que a mulher de 84 anos ainda está viva. Autoridades acreditam que Nancy Guthrie, de 84 anos, tenha sido sequestrada.

"Queremos ouvir vocês e estamos prontos para escutar", diz a apresentadora da NBC, ao lado de seus irmãos em vídeo publicado no Instagram. "Por favor, entrem em contato conosco."

Nancy Guthrie desapareceu de sua casa no Estado americano do Arizona no meio da noite no último fim de semana.

As autoridades suspeitam que ela foi sequestrada e estão trabalhando com o FBI para autenticar um possível bilhete de resgate.

"Estamos prontos para dialogar", disse a apresentadora da NBC no vídeo. "No entanto, vivemos em um mundo onde vozes e imagens são facilmente manipuladas. Precisamos saber, sem sombra de dúvida, que ela está viva e com vocês."

É procedimento padrão em casos de reféns e sequestros que os negociadores exijam uma prova de vida dos sequestradores. Não está claro se os filhos de Nancy foram instruídos a fazer isso pelas autoridades.

O escritório do xerife do Condado de Pima disse na quarta-feira que ainda estava conversando com pessoas que tiveram contato com Nancy Guthrie no último fim de semana e que nenhum suspeito ou pessoa de interesse havia sido identificado até o momento.

Savannah Guthrie, acompanhada de sua irmã Annie e seu irmão Cameron, disse no vídeo estarem cientes de uma suposta carta de resgate, que foi enviada para ao menos um veículo de comunicação.

"Mamãe, se você está ouvindo isso, você é uma mulher forte", disse a apresentadora do programa Today da NBC, com a voz embargada.

"Todos estão procurando por você, mamãe. Em todos os lugares. Não vamos descansar."

As autoridades alertaram que Nancy Guthrie pode estar com a saúde fragilizada sem seus medicamentos.

"Nossa mãe é nosso coração e nosso lar", disse Savannah no vídeo. "Sua saúde, seu coração, estão frágeis. Ela vive com dor constante. Está sem nenhum remédio. Ela precisa deles para sobreviver. Precisa deles para não sofrer."

"Mamãe, se você estiver ouvindo, precisamos que você volte para casa. Sentimos sua falta", disse sua irmã, Annie.

Savannah Guthrie com sua mãe, Nancy, no set de gravação do programa Crédito: NBC via Getty Images

Pouco depois da publicação do vídeo, o presidente dos EUA, Donald Trump, comentou o caso na sua plataforma Truth Social.

Ele disse que estava orientando todas as forças policiais federais a ajudarem na investigação para "trazer a sua mãe para casa em segurança".

"Conversei com Savannah Guthrie e a informei que estou orientando TODAS as forças policiais federais e locais a estarem à disposição da família, IMEDIATAMENTE", disse ele, acrescentando que a nação estava orando por sua família.

A BBC entrou em contato com o FBI e autoridades locais.

O xerife do Condado de Pima, Chris Nanos, disse que está sendo realizada uma busca com todos os recursos disponíveis — incluindo cães, drones, helicópteros e agentes federais.

Nancy Guthrie foi vista pela última vez em sua casa em Catalina Foothills, um bairro nobre a cerca de 10 km a nordeste de Tucson, na noite de sábado, quando familiares a deixaram em casa por volta das 21h30, no horário local.

Ela não compareceu à igreja no domingo de manhã, o que levou membros de sua congregação a notificarem seus familiares.

Quando os detetives revistaram sua casa, encontraram uma cena que causou "grave preocupação", disse o xerife Nanos. Ele se recusou a dar mais detalhes sobre o que foi encontrado.

"Acreditamos que Nancy foi levada de sua casa contra a sua vontade", disse ele.

Ele não comentou as notícias de sangue encontrado na propriedade.

As autoridades policiais pediram que as pessoas parem de compartilhar informações falsas sobre o caso.

Savannah Guthrie é um dos rostos mais famosos da mídia americana e seu vídeo recebeu apoio de diversos veículos de comunicação e de personalidades de Hollywood.

A jornalista, que ingressou na NBC em 2007, virou âncora do programa Today da NBC em 2012.

Ela também atua como correspondente de assuntos jurídicos da NBC News e apresenta a programação do Dia de Ação de Graças da emissora e os Jogos Olímpicos.

Savannah Guthrie deveria apresentar a cobertura da NBC da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão na sexta-feira.

Mas ela desistiu devido ao desaparecimento de sua mãe. A apresentadora Mary Carillo vai substituí-la, informou a NBC.

"Nossos corações estão com Savannah e toda a família Guthrie", disse Molly Solomon, produtora executiva e presidente da NBC Olympics Production, em um comunicado. "Eles continuam tendo todo o nosso apoio."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta