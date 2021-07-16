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Tóquio 2021

COI alerta atletas sobre "manifestações políticas" na Olimpíada

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, falou que os atletas vencedores não deveriam expressar suas opiniões pessoais nos pódios dos Jogos de Tóquio

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:36

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 jul 2021 às 15:36
Thomas Bach, presidente do COI
Thomas Bach, presidente do COI Crédito: Divulgação/Imago Sportfotodienst
Os atletas não deveriam fazer "manifestações políticas" ou expressar suas opiniões pessoais nos pódios dos Jogos de Tóquio, disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, nesta sexta-feira (16).
O COI afrouxou neste mês sua Regra 50, que proibia quaisquer protestos dos atletas, mas agora permite que eles façam gestos durante as provas, contanto que sem interrompê-las e com respeito pelos outros competidores.
Mas ainda existe uma ameaça de sanções se quaisquer protestos forem feitos nos pódios de medalha durante o evento de 23 de julho a 8 de agosto.
"O pódio e as cerimônias de medalhas não são feitos... para uma manifestação política ou outra", disse Bach ao jornal Financial Times.
"Eles são feitos para homenagear os atletas e os ganhadores de medalhas por conquistas esportivas, e não por suas (opiniões) particulares."
"A missão é ter o mundo inteiro junto em um lugar e competindo pacificamente um com o outro. Isto você nunca conseguiria se os Jogos (se tornassem) polarizadores", disse.
Embora os protestos de atletas nas Olimpíadas sejam raros, nos Jogos do México de 1968 os velocistas negros norte-americanos Tommie Smith e John Carlos foram expulsos do evento depois de abaixarem as cabeças e erguerem os punhos com luvas negras no pódio para protestarem contra a desigualdade racial.
Na Olimpíada Rio 2016, o maratonista etíope Feyisa Lilesa ergueu os braços e cruzou os pulsos ao atravessar a linha de chegada para mostrar apoio aos protestos de sua tribo oromo contra planos do governo para realocar terras de cultivo.

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