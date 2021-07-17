Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Sobe para 157 o número de mortos após enchentes na Europa
Inundações

Sobe para 157 o número de mortos após enchentes na Europa

Ainda há centenas de desaparecidos, e o tom das autoridades alemãs é de lamento diante do pior desastre natural a atingir o país em mais de meio século

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 13:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jul 2021 às 13:52
Imagens aéreas de Erftstadt-Blessem, na Alemanha, após inundação
Imagens aéreas de Erftstadt-Blessem, na Alemanha, após inundação Crédito: Divulgação/ Rhein-Erft-Kreis
A busca de sobreviventes das inundações provocadas pelas chuvas sem precedentes na Europa continuam neste sábado (17), enquanto o número de mortes na Alemanha e na Bélgica, os dois países mais atingidos, subiu para 157.
Ainda há centenas de desaparecidos, e o tom das autoridades alemãs é de lamento diante do pior desastre natural a atingir o país em mais de meio século. Ao menos 133 pessoas morreram na Alemanha, nos estados de Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado; outras 24 morreram na Bélgica.
Em Wassenberg, perto de Colônia, 700 pessoas tiveram que deixar suas casas durante a noite desta sexta-feira (16) devido ao risco de rompimento de uma barragem. Segundo o prefeito da cidade, os níveis de água têm baixado, mas ainda é muito cedo para declarar os moradores fora de perigo, motivo pelo qual ele classificou o trabalho das autoridades locais de "cautelosamente otimistas".
No oeste do país, perto da fronteira com a Bélgica, a barragem Steinbachtal continua sob risco de rompimento, e cerca de 4.500 pessoas foram obrigadas a abandonar a região.

Veja Também

Com 126 mortes na Europa, chuvas põem mudança climática em pauta na UE

"Lamentamos com aqueles que perderam amigos, conhecidos, parentes", disse o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, durante uma visita a Erfstadt, na Renânia do Norte-Vestfália, onde ao menos 43 pessoas morreram. Segundo ele, ainda levará semanas até que todos os danos causados pelas inundações sejam avaliados, o que deve demandar vários bilhões de euros.
Armin Laschet, premiê do estado e candidato à sucessão da primeira-ministra Angela Merkel, disse que deve iniciar nos próximos dias a articulação para viabilizar o apoio financeiro prometido aos afetados pela tragédia. Ele definiu o cenário como uma "catástrofe de magnitude histórica".
Aos poucos, os moradores que tiveram que sair às pressas de suas casas ameaçadas pela água estão voltando, e muitos encontram um cenário desolador: casas destruídas, com paredes arrancadas pela força das enchentes, árvores caídas, veículos revirados, estradas e pontes intransitáveis e cortes no abastecimento de água potável e energia elétrica.
Na Bélgica, foram confirmadas ao menos 24 mortes, e cerca de 20 pessoas ainda estão desaparecidas. "Infelizmente, temos que presumir que esse número continuará a aumentar nas próximas horas e dias", disse o centro nacional de gerenciamento de crises por meio de um comunicado.

Veja Também

Brasileiro de 24 anos é morto a tiros em bairro turístico de Lisboa

A Holanda também foi atingida pelas fortes chuvas, mas até este sábado as autoridades não registraram mortes. Os serviços de emergência, no entanto, continuam em alerta máximo, pois o transbordamento de rios ainda ameaça cidades e vilas, principalmente na província de Limburg, no sul do país.
Dezenas de milhares de moradores da região foram evacuados nos últimos dois dias, enquanto soldados, bombeiros e voluntários seguiram trabalhando freneticamente para reforçar diques e tentar conter, de alguma forma, as inundações.
Além da tragédia imediata, as chuvas sem precedentes dispararam um alerta sobre o perigo das mudanças climáticas. Segundo especialistas ouvidos pela Folha, o aumento das temperaturas em nível global gera um acúmulo de energia na atmosfera que se dissipa por meio de eventos climáticos extremos, que tendem a se tornar cada vez mais poderosos e mais frequentes.

LEIA MAIS NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

COI alerta atletas sobre "manifestações políticas" na Olimpíada

OMS diz que prova de vacinação não deve ser exigida em viagem internacional

OMS afirma que China deve fornecer dados sobre origens da Covid-19

EUA: plano democrata tem foco em clima e prevê alta de imposto a empresas

Merkel diz que Alemanha não terá vacinação obrigatória contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva alemanha Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Criança assistindo a desenho no celular, vida digital
Brasil pode ser pioneiro no ECA Digital, mas história será escrita na execução
Discussão entre casal e ex-esposa de PM em Cariacica teria começado por causa de um ar-condicionado.
Discussão por ar-condicionado foi estopim para morte de casal em Cariacica
Imagem de destaque
8 livros para aproveitar o feriado de Tiradentes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados