Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Brasileiro de 24 anos é morto a tiros em bairro turístico de Lisboa
Em Portugal

Brasileiro de 24 anos é morto a tiros em bairro turístico de Lisboa

Vítima é um mineiro; o crime ocorreu em Alfama, um dos bairros mais turísticos de Lisboa na quinta-feira (8), e é investigado pela Polícia Judiciária portuguesa

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 16:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2021 às 16:51
Imóveis da Região Metropolitana de Lisboa serão as principais unidades do evento
Imóveis da Região Metropolitana de Lisboa, capital de Portugal.  Crédito: Bigstock
O brasileiro Luiz Henrique Froede, 24, morreu após ser baleado em Alfama, um dos bairros mais turísticos de Lisboa. A Polícia Judiciária portuguesa está investigando o caso, mas ainda não se pronunciou sobre o andamento do inquérito.
Froede foi atingido por volta da 0h50 da última quinta-feira (8). Natural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, ele vivia em Lisboa desde 2019. Segundo reportagem do canal português SIC, testemunhas relataram que Froede estava em uma casa junto com várias outras pessoas no momento dos disparos.
Testemunhas afirmaram que duas pessoas saíram correndo da residência logo após o barulho dos tiros. Um grupo ainda teria tentado impedir a fuga da dupla. Relatos na imprensa portuguesa, no entanto, afirmam que um homem reagiu disparando contra o grupo que o perseguia.
Os suspeitos acabaram conseguindo escapar pelas ruas estreitas de Alfama, região conhecida pela atmosfera boêmia e pelas muitas vielas e escadinhas estreitas. Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que ao menos quatro pessoas, falando em português do Brasil, tentaram socorrer a vítima, carregando Froede pelas ruas do bairro.
Citando fontes na polícia, reportagens da imprensa portuguesa afirmam que o jovem teria sido abandonado ferido na rua. Socorrido por uma ambulância, ele chegou com vida ao hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.
Diferentes versões para o crime e suas motivações têm circulado em grupos da comunidade brasileira nas redes sociais. Questionada pela reportagem, a Polícia Judiciária ainda não se manifestou.

Veja Também

Merkel diz que Alemanha não terá vacinação obrigatória contra Covid-19

"Que vergonha", diz Johnson sobre racismo contra jogadores ingleses

Itália se divide sobre chance de ouro para aprovar projeto anti-homofobia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica
Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados