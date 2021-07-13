Brasileiro de 24 anos é morto a tiros em bairro turístico de Lisboa

Imóveis da Região Metropolitana de Lisboa, capital de Portugal. Crédito: Bigstock

O brasileiro Luiz Henrique Froede, 24, morreu após ser baleado em Alfama, um dos bairros mais turísticos de Lisboa. A Polícia Judiciária portuguesa está investigando o caso, mas ainda não se pronunciou sobre o andamento do inquérito.

Froede foi atingido por volta da 0h50 da última quinta-feira (8). Natural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, ele vivia em Lisboa desde 2019. Segundo reportagem do canal português SIC, testemunhas relataram que Froede estava em uma casa junto com várias outras pessoas no momento dos disparos.

Testemunhas afirmaram que duas pessoas saíram correndo da residência logo após o barulho dos tiros. Um grupo ainda teria tentado impedir a fuga da dupla. Relatos na imprensa portuguesa, no entanto, afirmam que um homem reagiu disparando contra o grupo que o perseguia.

Os suspeitos acabaram conseguindo escapar pelas ruas estreitas de Alfama, região conhecida pela atmosfera boêmia e pelas muitas vielas e escadinhas estreitas. Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que ao menos quatro pessoas, falando em português do Brasil, tentaram socorrer a vítima, carregando Froede pelas ruas do bairro.

Citando fontes na polícia, reportagens da imprensa portuguesa afirmam que o jovem teria sido abandonado ferido na rua. Socorrido por uma ambulância, ele chegou com vida ao hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.