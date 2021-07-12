"Que vergonha", diz Johnson sobre racismo contra jogadores ingleses

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, condenou as ofensas racistas sofridas por jogadores negros da seleção de futebol da Inglaterra após a derrota na final da Eurocopa 2020, dizendo esperar que os agressores "voltem para as cavernas de onda saíram".
"Para aqueles que dirigem ofensa racista contra alguns dos jogadores, eu digo 'que vergonha'", afirmou Johnson em uma coletiva de imprensa em Downing Street nesta segunda-feira (12). "E espero que vocês voltem para as cavernas de onde saíram."
Jogadores negros da seleção da Inglaterra foram submetidos a uma enxurrada de ofensas racistas online após a derrota na final da Eurocopa 2020, atraindo ampla condenação do técnico da equipe, Gareth Southgate, além de políticos e a realeza britânica.
Marcus Rashford, 23 anos, Jadon Sancho, 21 anos, e Bukayo Saka, 19 anos, foram alvos de ofensas virtuais depois de fracassarem na cobrança de pênaltis contra a Itália, que decidiu a final deste domingo (11) após empate de 1 a 1.