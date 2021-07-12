Dirigente do Dortmund brinca sobre futuro de Haaland: 'Já está na Inglaterra'

Crédito: Haaland está nos planos do Dortmund para a próxima temporada (Ina Fassbender / POOL / AFP

O diretor esportivo do Borussia Dortmund, MIchael Zorc, brincou sobre o futuro de Erling Haaland. Ao ser questionado pela "Sky" por conta da ausência do centroavante no treinamento na manhã desta segunda-feira, o dirigente respondeu de forma inusitada.- Erling já está na Inglaterra - disse rindo.

O nome de Haaland é especulado com muita força em clubes da Premier League, sendo Chelsea e Manchester City os mais interessados. No entanto, o Dortmund não pretende se desfazer do norueguês nesta janela de transferências.