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Dirigente do Dortmund brinca sobre futuro de Haaland: 'Já está na Inglaterra'

Apesar do interesse de clubes da Premier League, equipe alemã segue irredutível e não deve se desfazer do centroavante norueguês nesta janela de transferências...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 12:18

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 12:18
Crédito: Haaland está nos planos do Dortmund para a próxima temporada (Ina Fassbender / POOL / AFP
O diretor esportivo do Borussia Dortmund, MIchael Zorc, brincou sobre o futuro de Erling Haaland. Ao ser questionado pela "Sky" por conta da ausência do centroavante no treinamento na manhã desta segunda-feira, o dirigente respondeu de forma inusitada.- Erling já está na Inglaterra - disse rindo.
O nome de Haaland é especulado com muita força em clubes da Premier League, sendo Chelsea e Manchester City os mais interessados. No entanto, o Dortmund não pretende se desfazer do norueguês nesta janela de transferências.
O clube alemão já perdeu Jadon Sancho neste mercado para o Manchester United. Os aurinegros contam com a presença do camisa nove por pelo menos mais uma temporada apesar do atleta ter contrato até 2024.

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