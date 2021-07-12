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Após derrota na Euro, técnico da Inglaterra acredita estar no caminho certo e mira Copa do Mundo em 2022

Gareth Southgate compara situação de sua equipe com a da França de 2016 e quer permanecer no comando do grupo até o próximo ano em busca do Mundial...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 10:22

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 10:22
Crédito: Matt Dunham / POOL / AFP
Após perder a final da Eurocopa para a Itália nos pênaltis, Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, não acredita em terra arrasada. Muito pelo contrário. O comandante sente que sua equipe está no caminho certo e mira a disputa da Copa do Mundo em 2022.- Eu quero levar este time para o Qatar. Sinto que fizemos progressos nos últimos quatro anos. A França passou pelo que nós estamos sentindo agora em 2016. Faz parte do processo. Quando você está mais perto (da conquista) é mais doloroso. Eu sinto que o meu estômago está despedaçado, mas a Inglaterra deve seguir nesta direção.
O treinador, que afirmou precisar de um período de descanso antes de focar nas partidas das Eliminatórias, também comentou sobre os atletas escolhidos para as cobranças de pênaltis na decisão diante da Itália.
- É minha decisão quem cobra os pênaltis. Não foram os jogadores mais experientes que recuaram, pois eles não tiveram chance. Ainda acredito muito neles. Estes meninos fizeram um trabalho brilhante. Estamos aqui para apoiá-los e sei que 99% das pessoas também estão.
Um dos pontos mais contestados pela imprensa e torcida foi o fato de Southgate ter posto Sancho e Rashford no último minuto da prorrogação justamente para as cobranças de pênaltis. Ambos falharam, além de Saka, jovem jogador de 19 anos do Arsenal.

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