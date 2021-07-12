Mourinho critica escolha dos batedores de pênaltis da Inglaterra na decisão da Eurocopa

O técnico José Mourinho criticou a escolha dos batedores de pênaltis da Inglaterra na final da Eurocopa diante da Itália. No "TalkSport", o português questionou onde estavam os atletas mais experientes do elenco de Southgate no momento decisivo.- Nessa situação, onde estava Sterling, Stones, Luke Shaw? Eu acho que é muito para um menino ter a responsabilidade em seus ombros. Tenho que perguntar ao Gareth, pois o que acontece é que os jogadores que deveriam estar lá (nas cobranças de pênaltis), não estão. Fogem da responsabilidade.
Segundo o comandante da Inglaterra, a escolha dos atletas que iam cobrar os pênaltis decisivos foi sua. Das cinco cobranças de seu elenco, Rashford, Sancho e Saka, que nunca havia batido um pênalti como profissional no Arsenal, desperdiçaram.
Apenas Harry Kane e Maguire entre os mais experientes converteram suas penalidades. Entretando, Sterling, Grealish, Luke Shaw foram os mais questionados, além das saídas de Kyle Walker e Jordan Henderson no último minuto da prorrogação.