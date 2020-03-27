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Acusação

EUA acusam Maduro de narcotráfico e oferecem US$ 15 milhões por sua prisão

Autoridades americanas acusam Maduro de liderar um cartel de drogas que inclui outros 13 membros do governo venezuelano

Publicado em 27 de Março de 2020 às 09:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 09:16
Nicolás Maduro disse que é um
Nicolás Maduro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil
Os EUA indiciaram nesta quinta-feira (27) o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por narcotráfico e ofereceram US$ 15 milhões por informações que possam levar a sua prisão. 
Além de Maduro, os EUA colocaram um preço de US$ 10 milhões pela cabeça de Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Constituinte e número dois do chavismo; Hugo Carvajal, ex-diretor da inteligência do Exército; Clíver Alcalá, general reformado; e Tareck El Aissami, vice-presidente para a área econômica.
"Eles são acusados de terem participado de uma associação criminosa que envolve uma organização terrorista extremamente violenta, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), e de um esforço para inundar os EUA com cocaína", disse ontem o secretário de Justiça, William Barr, que calcula que até 250 toneladas de cocaína tenham sido enviadas sob a proteção do governo venezuelano para o mercado americano.
Em Caracas, Maduro respondeu imediatamente, acusando os EUA e a Colômbia de tentarem mergulhar a Venezuela "na violência". O chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, disse que o indiciamento mostra que o governo americano está "desesperado". "A decisão de oferecer uma recompensa pela captura de Maduro mostra a obsessão dos EUA com a Venezuela", disse Arreaza.

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A acusação surge no momento em que a oposição venezuelana, comandada pelo deputado Juan Guaidó e apoiada pela Casa Branca, vem perdendo força, especialmente após o surto de coronavírus retirar as pessoas dos protestos nas ruas.
Embora incomum, acusações de envolvimento de chefes de Estado com o narcotráfico não são novidade. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, é investigado por lavagem de dinheiro e narcotráfico - ele teria recebido milhões de dólares em subornos de traficantes. Seu irmão, Antonio, ex-deputado, está preso nos EUA, onde está sendo julgado por homicídio e tráfico de drogas.
O presidente do Suriname, Desi Bouterse, foi condenado a 11 anos de prisão na Holanda, por traficar 474 quilos de cocaína. Ele seria líder do chamado "Surikartel", que envia drogas do Brasil para a Europa. A Europol mantém um mandado de prisão contra ele, que não teria imunidade diplomática em razão de o crime ter sido cometido antes de ele virar presidente.
No passado, os casos mais conhecidos são de Manuel Noriega, ex-ditador do Panamá, que se envolveu com os cartéis colombianos e acabou derrubado após uma operação militar americana, em 1989, e do general boliviano Luis García Meza, colocado na presidência em 1980 após uma manobra conhecida como "Golpe da Cocaína". Após assumir, seu ministro do Interior, Luis Arce Gómez, começou a libertar contrabandistas e narcotraficantes da cadeia, que se juntaram aos esquadrões da morte comandados por Klaus Barbie, o "Carniceiro de Lyon", ex-diretor da Gestapo, que vivia foragido na Bolívia. (Com agências internacionais)

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