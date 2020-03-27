EUA acusam Maduro de narcotráfico e oferecem US$ 15 milhões por sua prisão

Nicolás Maduro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil

Os EUA indiciaram nesta quinta-feira (27) o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por narcotráfico e ofereceram US$ 15 milhões por informações que possam levar a sua prisão.

Além de Maduro, os EUA colocaram um preço de US$ 10 milhões pela cabeça de Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Constituinte e número dois do chavismo; Hugo Carvajal, ex-diretor da inteligência do Exército; Clíver Alcalá, general reformado; e Tareck El Aissami, vice-presidente para a área econômica.

"Eles são acusados de terem participado de uma associação criminosa que envolve uma organização terrorista extremamente violenta, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), e de um esforço para inundar os EUA com cocaína", disse ontem o secretário de Justiça, William Barr, que calcula que até 250 toneladas de cocaína tenham sido enviadas sob a proteção do governo venezuelano para o mercado americano.

Em Caracas, Maduro respondeu imediatamente, acusando os EUA e a Colômbia de tentarem mergulhar a Venezuela "na violência". O chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, disse que o indiciamento mostra que o governo americano está "desesperado". "A decisão de oferecer uma recompensa pela captura de Maduro mostra a obsessão dos EUA com a Venezuela", disse Arreaza.

A acusação surge no momento em que a oposição venezuelana, comandada pelo deputado Juan Guaidó e apoiada pela Casa Branca, vem perdendo força, especialmente após o surto de coronavírus retirar as pessoas dos protestos nas ruas.

Embora incomum, acusações de envolvimento de chefes de Estado com o narcotráfico não são novidade. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, é investigado por lavagem de dinheiro e narcotráfico - ele teria recebido milhões de dólares em subornos de traficantes. Seu irmão, Antonio, ex-deputado, está preso nos EUA, onde está sendo julgado por homicídio e tráfico de drogas.

O presidente do Suriname, Desi Bouterse, foi condenado a 11 anos de prisão na Holanda, por traficar 474 quilos de cocaína. Ele seria líder do chamado "Surikartel", que envia drogas do Brasil para a Europa. A Europol mantém um mandado de prisão contra ele, que não teria imunidade diplomática em razão de o crime ter sido cometido antes de ele virar presidente.