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Coronavírus challenge: blogueiro contrai Covid-19 ao lamber privada

Coronavírus Challenge: desafio bizarro da web testa imunidade de blogueiros e influenciadores fazendo com que eles lambam objetos sujos, como privadas e assentos sanitários

Publicado em 26 de Março de 2020 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 10:18
Blogueiro Larz contrai coronavírus após lamber privada em desafio bizarro
Blogueiro Larz contrai coronavírus após lamber privada em desafio bizarro Crédito: Reprodução/Twitter
O influenciador digital Larz anunciou que está hospitalizado com o novo coronavírus nesta quarta (25). Recentemente, ele topou participar do que a web está chamando de "Coronavírus Challenge" (Desafio do Coronavírus, em tradução livre para o português). Na brincadeira anti-higiênica, o participante deve lamber uma privada como teste de imunidade. 
"Meu teste para coronavírus deu positivo", escreveu ele no Twitter. 

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Outra blogueira famosa se submeteu ao desafio bizarro. Ava Louise foi uma das primeiras a protagonizar cenas de horror na internet ao aparecer lambendo um sanitário de um avião. Na ocasião, recebeu duras críticas pelo ato. 

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