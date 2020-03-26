Coronavírus challenge: blogueiro contrai Covid-19 ao lamber privada

O influenciador digital Larz anunciou que está hospitalizado com o novo coronavírus nesta quarta (25). Recentemente, ele topou participar do que a web está chamando de "Coronavírus Challenge" (Desafio do Coronavírus, em tradução livre para o português). Na brincadeira anti-higiênica, o participante deve lamber uma privada como teste de imunidade.
"Meu teste para coronavírus deu positivo", escreveu ele no Twitter.
Outra blogueira famosa se submeteu ao desafio bizarro. Ava Louise foi uma das primeiras a protagonizar cenas de horror na internet ao aparecer lambendo um sanitário de um avião. Na ocasião, recebeu duras críticas pelo ato.