'BBB 20': capixaba Gizelly arma barraco e fala em agredir Prior

"Eu não acredito nisso, que vocês ainda dão moral para o que o Prior fala, sério. É um (xingamento), vontade de ir socar a cara dele. Não aguento mais", gritou Gizelly, admitindo que estava com vontade de agredi-lo.

Thelma tentou acalmar os ânimos e, aos poucos, foi colocando a advogada de Vitória na linha. ""Você não pode ficar pensando nisso aqui como se fosse uma instituição de caridade. Eu te disse, todo mundo entra aqui zerado, e o que conta pra vencer ou não são as atitudes do jogo. Não tem nada a ver a gente concordar ou não com o Prior, isso não é sobre ele", comentou.