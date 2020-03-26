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'BBB 20': capixaba Gizelly arma barraco e fala em agredir Prior

Advogada de Vitória e arquiteto discutiram, mas Thelma é quem teve que ir acalmar os ânimos de Gizelly, que queria 'socar' Prior, em suas próprias palavras

Publicado em 26 de Março de 2020 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 09:43
"BBB 20": a sister Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
A madrugada da quinta-feira (25) foi agitada para os confinados do "BBB 20". Gizelly acabou discutindo com Prior e Thelma foi confortar a sister. 
Tudo começou quando o arquiteto jogou na cara da advogada o fato de ela ter falado que Pyong não merecia levar o prêmio do reality da Globo porque já era rico antes de entrar na casa. 
"Eu não acredito nisso, que vocês ainda dão moral para o que o Prior fala, sério. É um (xingamento), vontade de ir socar a cara dele. Não aguento mais", gritou Gizelly, admitindo que estava com vontade de agredi-lo. 

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Thelma tentou acalmar os ânimos e, aos poucos, foi colocando a advogada de Vitória na linha. ""Você não pode ficar pensando nisso aqui como se fosse uma instituição de caridade. Eu te disse, todo mundo entra aqui zerado, e o que conta pra vencer ou não são as atitudes do jogo. Não tem nada a ver a gente concordar ou não com o Prior, isso não é sobre ele", comentou. 

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