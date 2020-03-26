Coronavírus: Jojo Todynho abre o jogo sobre falta de sexo: 'Surto'

Em seguida, disse que acha que o momento é de reforçar laços familiares e soltou: "Impressionante como de repente a família ficou junta de novo. É hora de sentar todos em volta da mesa e conversar, retomar o relacionamento entre pais e filhos, que muitos perderam pela tecnologia e correria do dia a dia. Sinto muita falta de ir em Bangu visitar a minha avó e minha família. Numa pandemia dessa temos a oportunidade de rever nossos conceitos em relação a vida e valores morais. Rapidinho todos ficaram iguais, no mesmo patamar de vulnerabilidade. Vamos aproveitar o caos para sair dele como seres humanos melhores".