Coronavírus: Jojo Todynho abre o jogo sobre falta de sexo: 'Surto'

Jojo Todynho parece estar seguindo à risca as recomendações dos órgãos de saúde em torno da prevenção do novo coronavírus. Em entrevista à revista Quem, a cantora falou sobre vários aspectos da quarentena.
"Nunca imaginei fazer tanta faxina e lavar tanta louça e roupa na minha vida! Fora os livros e séries que estou vendo", começou.
Em seguida, disse que acha que o momento é de reforçar laços familiares e soltou: "Impressionante como de repente a família ficou junta de novo. É hora de sentar todos em volta da mesa e conversar, retomar o relacionamento entre pais e filhos, que muitos perderam pela tecnologia e correria do dia a dia. Sinto muita falta de ir em Bangu visitar a minha avó e minha família. Numa pandemia dessa temos a oportunidade de rever nossos conceitos em relação a vida e valores morais. Rapidinho todos ficaram iguais, no mesmo patamar de vulnerabilidade. Vamos aproveitar o caos para sair dele como seres humanos melhores".
Já sobre a abstinência sexual... Jojo alertou: "Já fiquei um mês sem beijar, mas agora eu estou igual a dona aranha subindo pelas paredes. Sinto falta do rala e rola. Sinceramente, eu estou à beira de um surto. Eu passo meu tempo 'tocando violão' em homenagem ao Brad Pitt (risos). Quando fico muito atacada eu coloco música alta e começo a dançar e cantar".