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Pedido nos EUA

Covid: AstraZeneca quer uso de remédio que reduz em 77% risco de infecção

Medicação é indicada para pacientes que não têm resposta imunológica forte o suficiente após tomar qualquer vacina contra o novo coronavírus

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 09:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2021 às 09:26
Doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz
Doses da vacina Astrazeneca/Fiocruz Crédito: Miva Filho/SES-PE
AstraZeneca informou nesta terça-feira (5) que emitiu solicitação para o uso emergencial ao Food and Drug Administration (FDA, a Anvisa dos Estados Unidos) de seu medicamento AZD7442, descrito pela farmacêutica britânica como uma "combinação de anticorpos" que reduziu em 77% o risco de casos graves de covid-19 em testes de fase 3.
Nos estudos clínicos conduzidas pela companhia, mais de 75% dos participantes tinham comorbidades relacionadas à covid-19 ou apresentavam resposta imune menor às vacinas contra a doença, disse a empresa, que contou 35 casos de covid-19 sintomática em uma análise primária. De acordo com a AstraZeneca, a droga foi "bem tolerada" pelos voluntários do teste.

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Caso obtenha a autorização do FDA, esta será o primeiro medicamente preventivo contra a covid-19 a receber aval para uso emergencial, afirmou a AstraZeneca.
A medicação, segundo a Reuters, é indicada para pacientes que não têm resposta imunológica forte o suficiente após a vacina, ou seja, é indicada principalmente àqueles com imunidade enfraquecida.

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