ES inicia distribuição de doses de reforço para profissionais da saúde
O Espírito Santo está bem próximo de começar o reforço na imunização de profissionais da saúde contra a Covid-19. Uma semana após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciar oficialmente que o grupo teria um reforço na vacinação, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que vai começar a enviar doses aos municípios capixabas, que são responsáveis pela aplicação. Atualmente, pessoas acima dos 60 anos e imunossuprimidos recebem a 3ª dose.
À reportagem de A Gazeta, a secretaria informou que uma equipe deve ficar de plantão no domingo, o que deve acelerar a distribuição. O esperado é que as doses prometidas sejam encaminhas até segunda-feira (4).
No último dia 25, a Sesa afirmou que aguardava a chegada de novas doses para o início da aplicação. Neste sábado (2), chegaram ao Estado um total de 105.050 doses das vacinas da Pfizer e da Astrazeneca.
Parte das 64.350 doses da Pfizer irá garantir as primeiras aplicações em profissionais da saúde como reforço no Espírito Santo. Para receber novamente a vacina, é preciso que o profissional tenha recebido a D2 ou dose única há seis meses. Segundo dados do Painel Covid-19, 154.227 trabalhadores da área da saúde já completaram o esquema vacinal.
A Sesa ressalta que a aplicação tem início a partir da distribuição e chegada das doses aos municípios. As cidades têm o poder de determinar horário e fluxo de vacinação.
Em anúncio nas redes sociais, Queiroga comemorou a ampliação da dose de reforço. Segundo o ministro, a aplicação deve ser feita preferencialmente com a Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa.
VACINAS RECEBIDAS
Neste sábado (2), o Espírito Santo recebeu 105.050 doses no total:
- 40.700 doses da AstraZeneca;
- 64.350 doses da Pfizer - 47.640 separadas para a dose de reforço.
VACINAÇÃO NO ES
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.998.140 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.676.187 também já receberam a segunda dose. Além delas, outras 114.210 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a secretaria, 72.139 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.