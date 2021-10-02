Vacina da Pfizer será usada como reforço Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. ES inicia distribuição de doses de reforço para profissionais da saúde

À reportagem de A Gazeta, a secretaria informou que uma equipe deve ficar de plantão no domingo, o que deve acelerar a distribuição. O esperado é que as doses prometidas sejam encaminhas até segunda-feira (4).

Doses da Pfizer chegaram ao Estado neste sábado (2) Crédito: Divulgação | Sesa

Parte das 64.350 doses da Pfizer irá garantir as primeiras aplicações em profissionais da saúde como reforço no Espírito Santo. Para receber novamente a vacina, é preciso que o profissional tenha recebido a D2 ou dose única há seis meses. Segundo dados do Painel Covid-19, 154.227 trabalhadores da área da saúde já completaram o esquema vacinal.

Disponibilizamos 47.640 doses de vacina contra a COVID-19, para dose de reforço aos trabalhadores da saúde com mais de 6 meses da D2, aptos para os próximos 15 dias. Com isso, seguimos trabalhando para salvar mais vidas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) October 1, 2021

A Sesa ressalta que a aplicação tem início a partir da distribuição e chegada das doses aos municípios. As cidades têm o poder de determinar horário e fluxo de vacinação.

Em anúncio nas redes sociais, Queiroga comemorou a ampliação da dose de reforço. Segundo o ministro, a aplicação deve ser feita preferencialmente com a Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa.

Acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com a Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa. Essa já é a maior campanha de vacinação da história do Brasil. ???Brasil unido por uma #PátriaVacinada — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) September 24, 2021

VACINAS RECEBIDAS

Neste sábado (2), o Espírito Santo recebeu 105.050 doses no total:

40.700 doses da AstraZeneca;

64.350 doses da Pfizer - 47.640 separadas para a dose de reforço.



VACINAÇÃO NO ES